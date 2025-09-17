„Usłyszałem rzecz dla mnie zdumiewającą, a mianowicie, że oni sami nie otrzymali informacji o tym, co gdzie dokładnie spadło, ponieważ prawo mamy skonstruowane w ten sposób, że rękę na tym trzyma nie wojsko, a prokurator” - powiedział Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, poseł Konfederacji w programie „Wierzbicki i Biedroń mówią jak jest” na antenie Telewizji wPolsce24.
CZYTAJ WIĘCEJ: To nie dron, a rakieta spadła na dom w Wyrykach? BBN oczekuje od rządu wyjaśnień! „Prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany”
Dziennik „Rzeczpospolita” podał – powołując się na anonimowe źródła „w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa” – że dom, który został…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740754-bosak-informacji-o-rakiecie-nie-podano-przez-tchorzostwo