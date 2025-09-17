TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Bryłka: Największą dezinformację ws. Wyryk wprowadził minister Bosacki w ONZ. To gigantyczna niekompetencja rządu

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Europoseł Konfederacji Anna Bryłka / autor: Telewizja wPolsce24
Europoseł Konfederacji Anna Bryłka / autor: Telewizja wPolsce24

Nikt nie ma pretensji do polskich żołnierzy. To pan premier próbuje znowu zmieniać narrację. Atak wobec też mojego środowiska, że my lekceważymy zagrożeniu ze strony Rosji, wprowadzamy rosyjską dezinformację, jesteśmy ruskimi onucami. Z całym szacunkiem, ale największą dezinformację wprowadził minister Bosacki na radzie bezpieczeństwa ONZ. To jest gigantyczna niekompetencja polskiego rządu” - powiedziała europoseł Konfederacji Anna Bryłka w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24. Polityk poruszyła też kwestię niemieckich reparacji, umowy z Mercosur i wolności słowa w UE.

Rząd musi pomagać prezydentowi ws. reparacji

Europoseł została zapytana o wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie, podczas której podjął on kwestię reparacji należnych Polsce od Niemiec. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych