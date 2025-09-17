TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Borowiak: Zamiast na bezpieczeństwo, koalicja 13 grudnia przekazała pieniądze rzekomo na misję mediów w stanie likwidacji

W tym samym czasie, kiedy Komisja finansów głosami Platformy Obywatelskiej, głosami koalicji 13 grudnia przy sprzeciwie posłów Prawa i Sprawiedliwości przekazała dodatkowe 800 milionów złotych na telewizję w stanie likwidacji, do Polski wleciały drony. Mówimy o tym wszyscy i wiemy, że należy zwiększyć finansowanie na obronność Polski, na bezpieczeństwo Polaków, a oni przekazują te pieniądze rzekomo na misję mediów w stanie likwidacji” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Joanna Borowiak.

Joanna Borowiak wskazała, że jeśli chodzi o siłowe przejęcie Telewizji Polskiej, do którego doszło 20 grudnia 2023 roku, to ta sytuacja cały czas jest żywa w jej pamięci.

To było wydarzenie, które absolutnie nie powinno mieć miejsca. Jeśli chodzi o rękę, to ona już nie będzie w pełni…

