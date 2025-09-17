„To jest bardzo nieładny ruch ze strony ambasady polskiej w Waszyngtonie” – powiedział Adam Bielan na antenie Radia Zet. Jak donoszą media, prezydent USA napisał list do prezydenta Polski, ale ten nadal nie został przekazany adresatowi. Jak zapewnił Marcin Przydacz, list nie dotarł jeszcze do głowy polskiego państwa.
Korespondent „Faktów” TVN w USA przekonuje, że prezydent USA napisał list do Karola Nawrockiego. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapewniał na antenie RMF FM, że korespondencja nie dotarła jeszcze do polskiego prezydenta.
CZYTAJ WIĘCEJ: Przydacz: Czekamy, aż kierownik Klich prześle list Donalda Trumpa. Dokument wciąż nie dotarł do prezydenta Karola Nawrockiego
Reakcja Adama Bielana
Do sprawy odniósł się Adam Bielan na antenie Radia Zet.
Nie znam jeszcze treści. Treści tego listu nie zna jeszcze pan prezydent, rozmawiałem przed chwilą z szefem jego gabinetu
– powiedział.
To jest bardzo nieładny ruch ze strony ambasady polskiej w Waszyngtonie, która wciąż nie ma ambasadora, a jedynie kierownika placówki, że przecieka fakt, że list został wysłany zanim list trafi na biurko prezydenta Nawrockiego. Bardzo nieładnie się panowie bawicie
– dodał.
Przekonywał też, że ma nadzieję iż winni tej sytuacji zostaną ukarani.
Z całą pewnością ujawnienie faktu, przeciek do mediów nie powinien mieć miejsca i mam nadzieję, że winni zostaną ukarani
– powiedział.
Jeśli prezydent Trump wysyła list do prezydenta Nawrockiego, to pierwszy o tym fakcie powinien dowiedzieć się prezydent Nawrocki, a nie media. (…) Ten, kto przecieka tę informację do mediów, zanim treść listu pozna prezydent Nawrocki, powinien zostać przykładnie ukarany
– dodał.
Występ Bosackiego na RB ONZ
Bielan skrytykował też wystąpienie wiceministra Bosackiego podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Tu jest skandaliczna sprawa, czyli wystąpienie polskiego wiceszefa MSZ na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, w piątek wieczorem, 60 godzin po ataku dronów na Polskę. Podczas wystąpienia wprowadził członków RB ONZ w błąd, twierdząc, że dom został uszkodzony w wyniku ataku rosyjskiego drona
– powiedział.
Albo zrobił to świadomie i celowo, albo został źle poinformowany przez swoich współpracowników
– dodał.
Bielan przekonuje, że w ten sposób państwo polskie „podłożyło się Rosjanom”.
Mnie najbardziej doskwiera fakt, że tak głupio podłożyliśmy się Rosjanom. Rosjanie z całą pewnością będą to wykorzystywać przez długie miesiące, tę wpadkę polskiego rządu na posiedzeniu RB ONZ
– stwierdził.
Nasza wiarygodność w przyszłości będzie mniejsza po tym, jak albo Bosacki kłamał, albo wprowadzono go w błąd
– dodał.
Zachowanie Konfederacji
Zdaniem polityka PiS, Konfederacja nie ukrywa chęci stworzenia wspólnego rządu z Platformą Obywatelską.
Politycy Konfederacji przecież nie ukrywają, że są gotowi tworzyć wspólny rząd z PO. Proszę posłuchać Wiplera. Co to znaczy, że wszystko jest możliwe? To znaczy, że jest możliwa koalicja Konfederacji z PO, więc wyborcy podejmując decyzje czy w przyszłym czy bądź w kolejnym roku, bo nie wiemy, kiedy będą wybory parlamentarne, muszą mieć tego świadomość
– powiedział Adam Bielan.
mly/Radio Zet/RMF FM
