Prezydent zapowiedział powstanie Rady ds. Polonii i Polaków za granicą! Nawrocki poinformował, że o Polonii rozmawiał z kanclerzem Merzem

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział powołanie Rady ds. Polonii i Polaków za granicą. Poinformował też, że jednym z tematów jego rozmowy z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem była kwestia Polonii.

Podczas konferencji prasowej w Paryżu prezydent został zapytany przez dziennikarzy o to, czy udzieli wsparcia dla pomysłu, polegającego na zapewnieniu Polonii reprezentacji w polskim parlamencie.

Nawrocki ocenił, że pomysł jest „bardzo ciekawy”; przyznał, że miał okazję zapoznać się z nim podczas kampanii wyborczej.

Nigdy nie byłem z całą pewnością jego przeciwnikiem

— zadeklarował.

Prezydent zapewnił, że Polonia ma dla niego szczególne znaczenie.

Jeśli będą przygotowane rozsądne rozwiązania legislacyjne w tej kwestii, to nie będę z całą pewnością ich przeciwnikiem

— podkreślił.

Nawrocki zapowiedział też utworzenie Rady ds. Polonii i Polaków za granicą.

Jeśli chodzi o Polonię i gotowość Pałacu Prezydenckiego do dyskusji także nad takimi tematami, o które pan pyta, to już niebawem powołam Radę ds. Polonii i Polaków za granicą

— mówił.

Prezydent przypomniał także, że w jego kancelarii jest minister odpowiedzialna za relację z Polonią i Polakami za granicą.

Mam ministra ds. Polaków i Polonii za granicą, panią minister (Agnieszkę) Jędrzak, więc będziecie mogli państwo liczyć na wsparcie Pałacu Prezydenckiego w odniesieniu do tego typu propozycji

— zadeklarował.

Nawrocki poinformował również, że kwestia Polonii, wyrównania szans Polonii w Niemczech była jednym z tematów jego wtorkowej rozmowy z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

kk/PAP

