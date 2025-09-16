Z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem najdłużej rozmawialiśmy o umowie UE z krajami Mercosur - poinformował prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu w Paryżu.
Rozmowa o Mercosur
Nawrocki przekazał, że wśród omawianych tematów były m.in. kwestie bezpieczeństwa, stanowisko Unii Europejskiej ws. umowy handlowej z krajami Mercosur oraz polsko-francuski traktat podpisany w Nancy.
Rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna, ale jest ważna także dla polskich rolników, a więc umowa Unii Europejskiej z państwami Mercosur - Francja i pan prezydent mają także wiele wątpliwości wobec tego porozumienia. Głosy rolników z Francji docierają do pana prezydenta. To była najdłuższa część rozmowy odnosząca się do kwestii głęboko już merytorycznych
— relacjonował prezydent.
Karol Nawrocki rozmowy z liderem Francji jak i wcześniejsze w Berlinie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem, określił „owocnym dniem dialogu” i podkreślił, że choć wiele tematów łączy nasze kraje, to są również takie, które nas dzielą i które musimy „po partnersku rozwiązać”.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- Ofensywa dyplomatyczna prezydenta Nawrockiego trwa! Spotkał się z Macronem. Polska głowa państwa została powitana z honorami
- Prezydent przedstawił Niemcom pomysł ws. reparacji: Moglibyśmy zmierzać w kierunku finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740722-dluga-rozmowa-macrona-i-nawrockiego-o-umowie-z-mercosurem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.