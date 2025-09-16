Długa rozmowa Macrona i Nawrockiego o umowie UE z krajami Mercosur. "Francja i pan prezydent mają także wiele wątpliwości"

Z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem najdłużej rozmawialiśmy o umowie UE z krajami Mercosur - poinformował prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu w Paryżu.

Rozmowa o Mercosur

Nawrocki przekazał, że wśród omawianych tematów były m.in. kwestie bezpieczeństwa, stanowisko Unii Europejskiej ws. umowy handlowej z krajami Mercosur oraz polsko-francuski traktat podpisany w Nancy.

Rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna, ale jest ważna także dla polskich rolników, a więc umowa Unii Europejskiej z państwami Mercosur - Francja i pan prezydent mają także wiele wątpliwości wobec tego porozumienia. Głosy rolników z Francji docierają do pana prezydenta. To była najdłuższa część rozmowy odnosząca się do kwestii głęboko już merytorycznych

— relacjonował prezydent.

Karol Nawrocki rozmowy z liderem Francji jak i wcześniejsze w Berlinie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem, określił „owocnym dniem dialogu” i podkreślił, że choć wiele tematów łączy nasze kraje, to są również takie, które nas dzielą i które musimy „po partnersku rozwiązać”.

