Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że oczekuje od premiera Donalda Tuska i rządu pełnej informacji na temat uszkodzonego domu w Wyrykach. Dodał, że ani on, ani Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie dostało informacji na ten temat.
Dziennik „Rzeczpospolita” podał – powołując się na anonimowe źródła „w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa” – że dom, który został uszkodzony we wsi Wyryki w woj. lubelskim, nie został uszkodzony przez spadającego drona, a przez wystrzeloną przez polski samolot F-16 zabłąkaną rakietę przeciwlotniczą.
Prezydent ujawnia
Prezydent Nawrocki był pytany na konferencji prasowej w Paryżu, czy jest na bieżąco informowany o okolicznościach uszkodzenia domu w Wyrykach. Prezydent odparł, że jest informowany o tej sytuacji przez swoich współpracowników.
Natomiast muszę przyznać, że jestem tym też zaniepokojony, bowiem ani ja, ani BBN, wierząc w tekst „Rzeczpospolitej”, odnoszę się wyłącznie do tekstu „Rzeczpospolitej”, ja nie wiem na dzień dzisiejszy, jaka jest prawda, ale jeśli pan redaktor mnie pyta, czy prezydent Polski dostał informację na ten temat, albo czy BBN dostało informację na ten temat, to tak się nie stało
— powiedział Nawrocki.
Więc niezwłocznie po wylądowaniu (w Warszawie) oczekuję od pana premiera i od polskiego rządu pełnej informacji na ten temat
— wskazał prezydent.
