W przeddzień 86. rocznicy napaści Związku Radzieckiego i prób nachalnego przesiedlania do Polski przez Niemcy i Unię Europejską uchodźców z Afryki i Dalekiego Wschodu inicjatywa Grzegorza Biereckiego powinna uświadomić każdemu Polskiemu patriocie, że mamy przede wszystkim obowiązki wobec Polaków i ich potomków siłą przesiedlonych w XX wieku w głąb Związku Radzieckiego.
Każdego roku w Gdańsku na Cmentarzu Łostowickim byli Sybiracy i mieszkańcy Gdańska zbierają się przy kwaterach Sybiraków, aby oddać hołd zmarłymi modlić się za tych, którzy zmarli na „Nieludzkiej Ziemi”. Dziś kiedy Niemcy i Unia Europejska próbują nas „obdarować” uchodźcami muzułmańskimi każdego Polaka patriotę musi nurtować pytanie, co z Polakami którzy do ojczyzny nie mogą wrócić. To pytanie stawia naszemu narodowi senator Grzegorz Bierecki, który przestawia w projekcie ustawy konkretne rozwiązania. Niemcy po upadku Związku Radzieckiego przeprowadziły akcję deportacji każdego kto miał korzenie niemieckie. Niektóre miasta niemieckie przyjęły po kilka tysięcy swoich rodaków. Rząd polski akcją deportacji obciążył samorządy, które same borykały się z brakiem mieszkań i pieniędzy, na przykład Gdańsk na przestrzeni paru lat zapewniał repatriowanym Polakom 5 do 10 mieszkań.
Polska boryka się dziś z wieloma problemami, których przysparza nam Unia Europejska. Inicjatywa senatora Grzegorza Biereckiego odwołuje się do naszego patriotyzmu i naszych sumień. Tu wypada przypomnieć słowa Adama Mickiewicza z III części „Dziadów” o skazańcach na Syberię.
Jeśli o Nich zapomnę, o Ty Boże na niebie zapomnij o mnie.
Szkoda, że w katastrofie Smoleńskiej zginął Maciej Płażyńskim być może inicjatywa senatora Grzegorza Biereckiego byłaby dziś niepotrzebna. W imieniu Stowarzyszenia „Godność” zwracamy się do posłów i senatorów mających patriotyzm w sercach o poparcie tej ustawy.
Zarząd Stowarzyszenia „Godność”:
— Czesław Nowak, prezes
— Andrzej Osipów, wiceprezes
— Stanisław Fudakowski, sekretarz
— Julita Bodzinska, skarbnik
— Krzysztof Sosnowski, członek Zarządu
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740719-wazna-inicjatywa-senatora-grzegorza-biereckiego
