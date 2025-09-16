„Jestem zwolennikiem wypłacenia przez Niemcy Polsce reparacji. Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku rozwiązania finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, możliwości militarnych, co jednocześnie byłoby początkiem z całą pewnością długiego procesu, to nie jest jeszcze gotowa recepta, ale to jest propozycja, że z jednej strony Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje, budując siłę polskiego wojska, a z drugiej strony mogłyby wzmacniać to, na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO” - mówił prezydent Karol Nawrocki, relacjonując swoją wizytę w Niemczech i Francji.
Prezydent Karol Nawrocki podczas specjalnej konferencji prasowej podsumował spotkania z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
W sposób naturalny większość dyskusji ze wszystkimi trzema dzisiejszymi rozmówcami odnosiła się do kwestii bezpieczeństwa i Polski i całej wschodniej flanki NATO. Omawialiśmy pomoc sojuszniczą, dziękowałem także naszym partnerom i niemieckim i francuskim za szybką reakcję, która pozwoliła mieć wrażenie po 10 września, że Sojusz Północnoatlantycki działa, funkcjonuje, więc odnosiliśmy się do tego, jak wygląda nasza współpraca w zakresach bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO
— powiedział.
Rozmowy w Niemczech
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że w Niemczech rozmawiał zarówno z prezydentem, jak i kanclerzem na tematy gospodarcze, handlowe, przedstawiając swoją opinię na temat unijnej polityki.
Cieszę się, że w elitach niemieckich i także w ustach pana kanclerza polityka klimatyczna, która jest krytykowana w Polsce i przed którą jestem strażnikiem, zyskuje także świadomość pana kanclerza, że nie wszystko w Europie Zachodniej i samych Niemczech poszło w tym kierunku, w którym powinno
— mówił.
Rozmawialiśmy oczywiście o formacie europejskim, o formacie NATO, o wielu kwestiach odnoszących się do naszych wzajemnych relacji
— wskazał.
Pomysł ws. reparacji
To jednak niejedyne tematy, które pojawiły się w rozmowach.
Dla mnie to była także okazja do tego, żeby powiedzieć o rozpoczęciu nowych dyskusji o kwestiach reparacji, które są bardzo ważne dla Polaków, dla Polek. Ja jestem głosem Polaków, a ta kwestia budzi zainteresowanie polskiego narodu. Jestem też zwolennikiem wypłacenia przez Niemcy Polsce reparacji
— wskazał.
Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku rozwiązania finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, możliwości militarnych, co jednocześnie byłoby początkiem z całą pewnością długiego procesu, to nie jest jeszcze gotowa recepta, ale to jest propozycja, że z jednej strony Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje, budując siłę polskiego wojska, a z drugiej strony mogłyby wzmacniać to, na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO
— podkreślił.
Jestem przekonany, że ta rozmowa i rozpoczęcie na nowo tematu reparacji dla Polski nie wpłynie na dobre relacje z Niemcami i po tych rozmowach mam takie przekonanie
— powiedział.
Jest to kwestia, która dla mnie jako dla polskiego prezydenta jest ważna. Jest ważna dla Polaków. Powinniśmy tę dyskusję otworzyć i uznaję ją za otwartą po tych dwóch spotkaniach w Berlinie
— mówił.
Odnoszę też głębokie wrażenie, że jeżeli w Polsce nastąpiłaby synergia poglądów politycznych i wszystkich środowisk politycznych na tę kwestię, jedność Polaków w wypełnianiu naszych zobowiązań wobec kwestii reparacji, to zakładam, że byłyby one możliwe w dialogu z Niemcami do osiągnięcia, więc o taką jedność do wszystkich środowisk politycznych, do wszystkich środowisk parlamentarnych apeluję. Po tych rozmowach mam głębokie przekonanie, że my Polacy powinniśmy mówić w tej kwestii jednym głosem. To jest nasze zobowiązanie. Mamy raport reparacyjny przygotowany bardzo dobrze pod względem naukowym, akademickim, statystycznym
— wskazał.
Zespół ds. reparacji
O kwestię reparacji Nawrocki pytany był również przez dziennikarzy. Jakie dalsze kroki prezydent planuje podjąć w tej sprawie?
Ustaliliśmy, że powstanie zespół (…), który będzie na ten temat debatował
— odpowiedział prezydent.
Dodał, że wyrażona przez niego chęć rozwiązania problemu reparacji „dla naszego wspólnego bezpieczeństwa na całej flance wschodniej” jest „koniecznością, z jednej strony polską, z drugiej - strony niemiecką, a z trzeciej i czwartej strony - powinnością całej Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego”.
Nawrocki przekazał, że w rozmowie z prezydentem Steinmeierem zwrócił uwagę, że w jego przekonaniu, pod względem prawnym, kwestia reparacji wojennych „nie jest załatwiona”. Jak jednak dodał, rozmowy z niemieckimi przywódcami przekonały go, że uda się wypracować w tej kwestii rozwiązania.
Rozmowy z Macronem
Następnie głowa polskiego państwa przeszła do sprawy rozmów z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Prezydent Nawrocki wskazał, że także dotyczyła ona głównie spraw bezpieczeństwa i podziękował francuskiemu liderowi za szybką reakcję na to, co wydarzyło się 10 września.
Jest wiele tematów i wiele kwestii, które łączą Polskę i Francję. Dyskutowaliśmy także oczywiście o Unii Europejskiej
— mówił.
Dzieliłem się swoją perspektywą i swoim stanowiskiem w zakresie pewnych błędów Europy Zachodniej w polityce klimatycznej i w polityce migracyjnej, ale dyskusja z panem prezydentem dotyczyła także naszych planów w odniesieniu do upamiętnień wskazujących na wielowiekowe tradycje współpracy polsko-francuskiej z jednej strony, a więc pomnika księcia Józefa Poniatowskiego tutaj w Paryżu, kwestii handlowych, kwestii gospodarczych
— wymieniał.
Karol Nawrocki wskazał, że porozumienie z Nancy, które niedługo będzie ratyfikował jako prezydent Polski, zyskało wielkie poparcie w polskim parlamencie i jest punktem wyjścia naszych relacji z Francją w zakresie energetycznym, ekonomicznym, finansowym i bezpieczeństwa.
To także było przedmiotem naszych dyskusji
— powiedział.
No i rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna, ale jest ważna także dla polskich rolników, a więc poruszaliśmy się także wokół tematu umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Francja, pan prezydent - mają także wiele wątpliwości wobec tego porozumienia. Te głosy rolników z Francji docierają do pana prezydenta. To była najdłuższa część rozmowy odnosząca się do kwestii głęboko już merytorycznych, do kwestii dotykających także pakietu sankcji, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że podpisanie umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosuru oznacza także wsparcie z jednej strony Federacji Rosyjskiej, z drugiej strony Białorusi w kwestii dostarczania do Ameryki Południowej nawozów. A więc jest to pewna niekonsekwencja krajów Unii Europejskiej w tym zakresie
— wyjaśnił.
as
https://wpolityce.pl/polityka/740718-prezydent-nawrocki-przedstawil-niemcom-pomysl-ws-reparacji
