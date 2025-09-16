Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że zniszczony - podczas naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w ubiegłym tygodniu - dom we wsi Wyryki, zostanie odbudowany na koszt państwa.
Informujemy, że niezależnie od ostatecznych ustaleń organów państwa zniszczony dom w m. Wyryki zostanie odbudowany na koszt państwa. Niepotrzebne są zatem zbiórki na ten cel
— przekazał MON w serwisie X. W ubiegłym tygodniu, na – wezwanej na prośbę Polski – Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wiceszef MSZ Marcin Bosacki pokazywał zdjęcie domu w Wyrykach, mówiąc o rosyjskich dronach, które „wzięły na cel polskie domy”.
W odniesieniu do licznych zapytań dotyczących przekazywania informacji o zdarzeniach związanych z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej z 9 na 10 września 2025 roku, informujemy, że Dowódca Operacyjny RSZ na bieżąco i bez jakiegokolwiek pomijania przekazywał wszystkie dostępne informacje oraz późniejsze wnioski płynące z analizy incydentu zarówno do Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jak i Biura Bezpieczeństwa Narodowego
— podało na X DORSZ.
Wszelkie dostępne informacje dotyczące zdarzeń z nocy z 9-10.09. br. były i są przekazywane do BBN na bieżąco przez MON, sztab generalny Wojska Polskiego, Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Także i dziś Komitet Bezpieczeństwa z udziałem wiceszefa BBN gen. bryg. rez. M. Brysia analizował te wydarzenia. Przypominamy, że pełnym wyjaśnieniem zdarzeń po agresji rosyjskiej zajmują się odpowiednie organy państwa. Ale już dziś nie ulega wątpliwości, że to Rosja jest odpowiedzialna za prowokację i jej następstwa
— w podobnym duchu wypowiedziało się MON.
Utajnione ustalenia prokuratury ws. rakiety
Dziennik „Rzeczpospolita” podał z kolei – powołując się na anonimowe źródła „w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa” – że dom, który został uszkodzony we wsi Wyryki w woj. lubelskim, nie został uszkodzony przez spadającego drona, a przez wystrzeloną przez polski samolot F-16 zabłąkaną rakietę przeciwlotniczą AIM-120 AMRAAM.
Według gazety rakieta miała mieć uszkodzony system naprowadzania na cel (jednego z rosyjskich dronów), zadziałały jednak zabezpieczenia, dzięki którym nie wybuchła po uderzeniu w dom.
Pytany o tę sprawę przez PAP, rzecznik MON Janusz Sejmej powiedział, że resort nie komentuje tych doniesień. Zapewnił jednak, że wojsko wesprze poszkodowanych z uszkodzonego domu – już teraz pomaga w posprzątaniu zniszczeń, a następnie wynagrodzi im straty na takich samych zasadach, na jakich ma to miejsce np. w przypadku strat wywołanych przez ćwiczenia wojskowe czy działalność lotnictwa.
Do sprawy uszkodzonego domu odniosło się też Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które przekazało we wpisie na X, że prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu pilnej informacji ws. doniesień „Rzeczpospolitej”. Resort Obrony przekazał natomiast, że wszelkie informacje dotyczące wspomnianego zdarzenia były przekazywane BBN przez MON, Sztab Generalny Wojska Polskiego i Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych.
Także i dziś Komitet Bezpieczeństwa z udziałem wiceszefa BBN gen. bryg. rez. M. Brysia analizował te wydarzenia
— podkreślił resort we komunikacie w serwisie X. Również DORSZ poinformował we wtorek, że Dowódca Operacyjny RSZ „na bieżąco i bez jakiegokolwiek pomijania” przekazywał wszystkie dostępne informacje płynące z analizy incydentu zarówno do MON, jak i BBN.
Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy
— napisał z kolei na portalu X Donald Tusk, manipulując jednak co do adresata podnoszonych zarzutów, bo nie o żołnierzy, a rząd tu chodzi!
W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.
