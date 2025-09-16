„Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wniosku o przymusowe doprowadzenie na posiedzenie komisji śledczej b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, stanowi jawne pogwałcenie postanowienia tymczasowego Trybunału Konstytucyjnego - przekazał w komunikacie Trybunał Konstytucyjny.
Na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie b. ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, obecnie posła PiS, na posiedzenie nielegalnej sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.
Po ogłoszeniu decyzji SO jego rzeczniczka Anna Ptaszek przekazała, że sąd uznał, że Ziobro uporczywie uchyla się od stawiennictwa i złożenia zeznań przed nielegalną komisją ds. Pegasusa, co stanowi przesłanki do orzeczenia przymusowego doprowadzenia go przez policję na jej posiedzenie, które zaplanowane jest na 29 września. Ptaszek przypomniała również, że Ziobro publicznie deklaruje brak zamiaru stawienia się przed komisją śledczą i trzykrotnie nie przedłożył usprawiedliwienia swojej nieobecności.
Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego
Do sprawy na platformie X odniósł się Trybunał Konstytucyjny.
Dzisiejsze rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wniosku tzw. sejmowej komisji ds. Pegasusa stanowi jawne pogwałcenie postanowienia tymczasowego Trybunału Konstytucyjnego, wydanego w indywidualnej sprawie
— czytamy w opublikowanym przez TK komunikacie.
Jak podkreślono, wydane przez TK postanowienie tymczasowe nie podlega obowiązkowi publikacji - „wystarczy bowiem, że zostanie doręczone właściwym organom, co w niniejszej sprawie zaistniało”.
Trybunał stwierdził też, że wszelkie działania podejmowane na wniosek „tzw. sejmowej komisji” przez organy władz publicznych - w tym sądy - „nie znajdują podstawy prawnej i są wprost sprzeczne z ww. postanowieniem tymczasowym Trybunału Konstytucyjnego, co wyczerpuje znamiona poważnych czynów zabronionych”.
Nielegalna komisja
Przypominamy, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa działa nielegalnie z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 września ub.r., w którym stwierdzono, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna.
as/PAP
