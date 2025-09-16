wideo

Ofensywa dyplomatyczna prezydenta Nawrockiego trwa! Spotkał się z Macronem. Polska głowa państwa została powitana z honorami

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Paweł Supernak
autor: PAP/Paweł Supernak

W Paryżu rozpoczęło się spotkanie prezydentów Polski i Francji: Karola Nawrockiego i Emmanuela Macrona. Polski prezydent, który został uroczyście powitany w Pałacu Elizejskim, przeprowadzi z Macronem rozmowę „w cztery oczy”. Będzie też przewodniczył wraz z prezydentem Francji spotkaniu plenarnemu delegacji.

Po południu polski prezydent ma podsumować wizyty w Niemczech i Francji na spotkaniu z przedstawicielami polskich mediów w Ambasadzie RP w Paryżu.

CZYTAJ TAKŻE:

Prezydent Nawrocki podsumował wizytę w Berlinie: Wyraźnie podkreśliłem oczekiwania Polski wobec strony niemieckiej

Bezczelność! Frank-Walter Steinmeier do Karola Nawrockiego: Sprawa reparacji za II wojnę światową jest definitywnie uregulowana

tkwl/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych