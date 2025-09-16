W Paryżu rozpoczęło się spotkanie prezydentów Polski i Francji: Karola Nawrockiego i Emmanuela Macrona. Polski prezydent, który został uroczyście powitany w Pałacu Elizejskim, przeprowadzi z Macronem rozmowę „w cztery oczy”. Będzie też przewodniczył wraz z prezydentem Francji spotkaniu plenarnemu delegacji.
Po południu polski prezydent ma podsumować wizyty w Niemczech i Francji na spotkaniu z przedstawicielami polskich mediów w Ambasadzie RP w Paryżu.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740710-spotkanie-prezydentow-polski-i-francji-w-paryzu
