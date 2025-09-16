Premier Donald Tusk poinformował, że na posiedzeniu rządu zostanie podjęta uchwała zobowiązująca do zakupu okrętów podwodnych w programie Orka do końca roku. Podczas konferencji prasowej zapowiedział ponadto, że incydent z dronem, który latał nad budynkami rządowymi i Belwederem, „zostanie wyjaśniony w każdym wymiarze, tak aby poznać prawdę, co było źródłem tej niezamierzonej lub zamierzonej prowokacji”.
Tusk wraz z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i dowódcami wojskowymi w Ustce na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych obserwował ćwiczenia wojskowe, w ramach których zaplanowano m.in. pierwsze bojowe strzelanie z zakupionego dla polskiego wojska systemu obrony powietrznej Patriot.
Orka
Chcę poinformować, że jutro (…) rząd podejmie decyzję o uruchomieniu programu Orka
— przekazał Tusk.
Chodzi o program przewidujący zakup dla Marynarki Wojennej nowych okrętów podwodnych.
Jak wskazał, rząd przyjmie uchwałę, która zobowiązuje do zakupu okrętów podwodnych do końca tego roku. Dodał, że wszystkie oferty w tej sprawie zostały „przebadane”, a teraz rząd podejmie decyzję, kto będzie naszym „ostatecznym partnerem w tym programie”.
Incydent z dronem
Premier Donald Tusk zapowiedział ponadto, że incydent z dronem, który latał nad budynkami rządowymi i Belwederem, „zostanie wyjaśniony w każdym wymiarze, tak aby poznać prawdę, co było źródłem tej niezamierzonej lub zamierzonej prowokacji”.
„Żelazny Obrońca”
Podczas konferencji prasowej Tusk podkreślił ponadto, że ćwiczenia w Ustce to element szerokich ćwiczeń wojskowych „Żelazny Obrońca”, które trwają od początku września na terenie całego kraju. Jak podkreślił, „Żelazny Obrońca” to odpowiedź na trwające obecnie białorusko-rosyjskie manewry „Zapad-25”.
Jest rzeczą bardzo ważną w tych trudnych i krytycznych czasach, aby świat widział, jak NATO i Polska są przygotowane do różnych scenariuszy i różnych zagrożeń
— powiedział Tusk.
Jak mówił, w polskich ćwiczeniach bierze udział łącznie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy.
Tusk podkreślił, że Polacy u boku sojuszników biorą także obecnie udział w manewrach na Litwie i Łotwie, a także szwedzkiej Gotlandii.
Wszyscy działamy na rzecz zdolności obronnych; te ćwiczenia mają charakter obronny i są odpowiedzą na agresywne manewry po drugiej stronie granicy
— zaznaczył.
Dla nas bardzo ważne jest, żeby i potencjalni przeciwnicy, i wszyscy sojusznicy widzieli, że jesteśmy przygotowani do działań, i to na tym najwyższym stopniu komplikacji technicznej
— powiedział szef rządu.
Ćwiczenia z systemem Patriot
Kosiniak-Kamysz podkreślił, że po raz pierwszy w historii Polski zaplanowano ćwiczenia z użyciem systemów Patriot. Zaznaczył, że - oprócz systemu Patriot - na poligonie w Ustce zaplanowano ćwiczenia z użyciem zestawów rakietowych Homar-A, Homar-K, dział samobieżnych K9, armatohaubic Krab i czołgów Abrams.
Wicepremier wskazał, że Polska dysponuje trzecią co do wielkości armią w NATO, ale „żeby być na podium w zdolnościach operacyjnych, potrzebne są takie ćwiczenia jak to dzisiaj w Ustce”.
Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną. Zaczynamy od tego bardzo krótkiego zasięgu, program Pilica Plus, później program Narew i wreszcie program Wisła, dwie fazy
— wyliczał.
Kosiniak-Kamysz zauważył, że w ćwiczeniach „Żelazny Obrońca” biorą udział zarówno Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Obrony Terytorialnej i Wojska Specjalne.
Zabezpiecza to Żandarmeria Wojskowa przy udziale Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego. Wszystkie jednostki są zaangażowane, ale nie zmienia to prowadzonych przez nas operacji
— zaznaczył.
W tym kontekście wymienił operację Bezpieczne Podlasie, Bezpieczna Zatoka, Baltic Sentry i Wschodnia Zorza.
Wspominając o naruszeniu przestrzeni powietrznej państw NATO, w tym Polski, przez drony, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że „wszystkie te działania są prowadzone z jednego kierunku - to Federacja Rosyjska odpowiada za drony wysłane na Polskę tydzień temu”.
