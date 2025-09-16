Austriacki ekonomista i działacz politycznych Gunther Fehlinger-Jahn w absolutnie skandaliczny sposób obraził na platformie X prezydenta Karola Nawrockiego za to, że domaga się, by Niemcy zapłaciły Polsce reparacje z II wojnę światową. Austriak określił polskiego prezydenta jako proputinowskiego i zagroził, że może rozpocząć kampanię, by zabrać Polsce - jak to określił Austriak - „niemieckie ziemie” na zachodzie. Bezczelny wpis Austriaka wywołał burzę w sieci.
Drogi proputinowski prezydencie Polski, który nienawidzisz Ukrainy, Niemiec i UE… witamy w Niemczech. Jeśli jeszcze raz powiesz, że Niemcy powinny zapłacić Polsce reparacje za II wojnę światową — podczas gdy Niemcy rocznie przekazują Ukrainie 9 miliardów — rozpocznę kampanię, by Polska zwróciła niemieckie ziemie
— zagroził na platformie X Gunther Fehlinger-Jahn, austriacki ekonomista i aktywista polityczny.
Fala komentarzy w sieci
Wpis Gunthera Fehlingera-Jahna wywołał burzę w sieci.
Austriak, a bezczelność niemiecka
— stwierdził mec. Bartosz Lewandowski.
Po pierwsze: prezydent Nawrocki nie jest „pro-Putinowski”, wręcz przeciwnie, jest prześladowany przez reżim kremlowski. Po drugie: prawdziwie pro-Putinowscy byli Niemcy, którzy zbudowali gazociągi Nord Stream i przymykali oczy na kolejne akty rosyjskiej agresji. Po trzecie: jedyne, o co możesz walczyć, to zniżki w Lidlu. Jeśli chodzi o ziemie polskie i nasze sprawy reparacyjne – ręce precz
— zaznaczył Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24.com.
Tak zwane „ziemi niemieckie”, o których pan mówi, to w istocie Ziemie Odzyskane, przyznane jako rekompensata za ogromne straty terytorialne Polski na Wschodzie po II wojnie światowej, kiedy to prawie połowa przedwojennej Polski została zaanektowana przez Związek Radziecki.
Warto również przypomnieć, że Niemcy nigdy nie wypłaciły Polsce należnych reparacji za zniszczenia i miliony ofiar poniesione podczas wojny. Nie chodzi tu o „dodatkowe roszczenia”, ale o historyczny dług, który nigdy nie został uregulowany.
Granice Polski po 1945 roku zostały ustalone przez aliantów w Jałcie i Poczdamie. Kwestionowanie ich dzisiaj oznacza kwestionowanie całego powojennego porządku europejskiego
— napisał Jan Pawlicki, dziennikarz.
Pan Fehlinger jako niemiecka komora pogłosowa?! Przypomnę, że w wyniku II wojny światowej i zmiany granic Polska straciła terytorium o powierzchni równym całej Austrii
— podkreślił Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.
Po pierwsze, nie obrażaj Naszego Prezydenta Pana Karola Nawrockiego! Po drugie, zapraszamy do odwiedzenia obozów Auschwitz, Majdanek i innych miejsc, gdzie okrutnie mordowano Polaków. Może zrozumiesz? Po trzecie, Twoje słowa jeszcze bardziej będą Nas mobilizować w walce o sprawiedliwość
— zaznaczył Mariusz Ciarka, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.
Kolejny Austriak chce zapisać się w historii. Jak zawsze, takie śmieci próbują oskarżać i atakować Polskę – naród, który jako pierwszy stawił opór Hitlerowi i Stalinowi, zapłacił milionami istnień ludzkich i dziś twardo stawia opór rosyjskiej agresji. Niemcy i Austria powinny milczeć, jeśli chodzi o moralność. To ich zbrodnie zniszczyły Europę w XX wieku
— napisał Dariusz Matecki, poseł PiS.
