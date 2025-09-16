WIDEO

Prezydent Nawrocki podsumował wizytę w Berlinie: Wyraźnie podkreśliłem oczekiwania Polski wobec strony niemieckiej

Prezydent Karol Nawrocki na platformie X podsumował swoją wizytę w Niemczech. „Wyraźnie podkreśliłem zarówno kwestie, które nas łączą, jak i oczekiwania Polski wobec strony niemieckiej” - zaznaczyła głowa polskiego państwa.

Ważne rozmowy w Berlinie z Prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz Kanclerzem Friedrichem Merzem. Rozmawialiśmy o wyzwaniach bezpieczeństwa regionalnego, przyszłości Unii Europejskiej, perspektywach relacji polsko-niemieckich oraz o zadośćuczynieniu za krzywdy wyrządzone Polsce podczas II Wojny Światowej

— napisał na platformie X Karol Nawrocki.

Wyraźnie podkreśliłem zarówno kwestie, które nas łączą, jak i oczekiwania Polski wobec strony niemieckiej

— dodał.

Kancelaria Prezydenta zamieściła nagranie podsumowujące wizytę Karola Nawrockiego w Niemczech.

