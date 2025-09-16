Senatorowie z koła „Niezależni i Samorządni”: Wadim Tyszkiewicz, Andrzej Dziuba i Zygmunt Frankiewicz w towarzystwie samorządowców ogłosili powołanie partii politycznej - Nowa Polska. Ma być to partia liberalno-konserwatywna, wyróżniająca się brakiem lidera - przekonywali.
My, stojący tutaj, wyobraźmy sobie nową, lepszą Polskę. Polskę, która się rozwija bez podziałów, bez dzielenia na lepsze i gorsze strony, skupiającą ludzi, którym chce się chcieć, którzy mają doświadczenie, mają wiedzę i chcą tą Polskę zmieniać na lepsze
— tymi słowami konferencję założycielską rozpoczął senator Tyszkiewicz.
Prezesem partii został senator Zygmunt Frankiewicz, a wiceprezesami senator Wadim Tyszkiewicz i prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Natomiast funkcję sekretarza generalnego objęła burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. W zarządzie znalazła się także burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska - choć, jak zastrzegła Staszkiewicz - to tylko część zarządu partii, który jest „bardzo szeroki”.
Wybraliśmy zarząd, dopełniliśmy wszelkich formalności, złożyliśmy wniosek o rejestrację partii do sądu. Czekamy w tej chwili na rejestrację. W międzyczasie oczywiście pracowaliśmy nad statutem, nad programem
— oświadczyła sekretarz generalna.
Tyszkiewicz przekazał, że Nowa Polska ma być „partią środka – liberalno-konserwatywną”. Jak zapewnił, od innych partii ma ją wyróżniać to, że nie będzie skupiać się wokół jednego lidera, a wokół całej grupy samorządowców i przedsiębiorców oraz to, że jej program będzie tworzony i modyfikowany wspólnie z obywatelami.
Mamy bazę programową, będzie ona dostępna na stronach internetowych i naszych wydawców, ale będziemy słuchać ludzi. Będziemy wspólnie modyfikować ten program i dopasowywać do naszych potrzeb
— zapewnił Tyszkiewicz.
„Chcemy łączyć, a nie dzielić”
Senator tłumaczył również, że partia ta jest potrzebna, gdyż partie polityczne obecne na scenie politycznej, nawet w „najważniejszych sprawach nie są w stanie się porozumieć” i dlatego w ostatnich latach instytucje państwa „zostały zniszczone albo osłabione”.
W tej sytuacji potrzebna jest Nowa Polska, czyli partia ludzi odpowiedzialnych, odważnych, którzy odważą się podejmować reformy państwa
— mówił.
Nie chcemy jałowić Polaków, chcemy rozwiązywać problemy Polaków. Chcemy łączyć, a nie dzielić. Przed państwem są ludzie, którzy w życiu bardzo dużo osiągnęli, a teraz swoją wiedzę, kompetencje chcą oddać Polsce i pracować wspólnie dla jej naprawy
— dodał Tyszkiewicz.
O pracach nad utworzeniem nowej partii Tyszkiewicz informował PAP w sierpniu. Przekazał wówczas, że partia ma już wybrany sztab, gotowy program, oraz wybraną nazwę, której w tamtej chwili nie mógł ujawnić. Senator w sierpniu przekazał także, że motywacją do utworzenia partii, było rosnące zagrożenie, które „wisi nad Polską, ze względu na rosnące poparcie w sondażach dla PiS-u, Konfederacji i środowiska skupionego wokół Grzegorza Brauna”.
tkwl/PAP
