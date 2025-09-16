Szef MSZ Radosław Sikorski zamiast wspierać prezydenta Karola Nawrockiego w walce o ważne sprawy dla Polski na arenie międzynarodowej, w złośliwy sposób uderzył w głowę państwa w mediach społecznościowych. „Byłoby znacznie łatwiej, gdyby Minister Spraw Zagranicznych RP nie ustawiał się w roli komentatora i recenzenta, ale raczej rozpoczął jakiekolwiek działania celem realizacji polskiej racji stanu” - ocenił zachowanie Sikorskiego Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta.
W sprawie reparacji Pan Prezydent poniósł w Berlinie zwycięstwo moralne. W sprawie umowy Mercosur-UE też przestrzegaliśmy, podczas Rady Gabinetowej, że nie ma szans na mniejszość blokującą. Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje
— napisał na platformie X Radosław Sikorski, złośliwie komentując wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Niemczech.
Riposta Przydacza
Trzeba wyjątkowego niezrozumienia polityki, w tym zagranicznej, aby uważać, że takie zadawnione i niełatwe sprawy można rozwiązać jednym spotkaniem. Porażająca jest naiwność Pana Ministra
— odniósł się do wpisu Sikorskiego Marcin Przydacz.
Byłoby znacznie łatwiej, gdyby Minister Spraw Zagranicznych RP nie ustawiał się w roli komentatora i recenzenta, ale raczej rozpoczął jakiekolwiek działania celem realizacji polskiej racji stanu
— dodał.
