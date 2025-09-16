W ramach postępowania dot. procesu organizacji wyborów korespondencyjnych na 15 października zaplanowano przesłuchanie w charakterze świadka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.
O terminie przesłuchania lidera Prawo i Sprawiedliwość rzecznik prokuratury poinformował komunikacie. Jak zaznaczył, planowane przesłuchanie będzie się odbywało w ramach prowadzonego w prokuraturze śledztwa dotyczącego „szeroko rozumianego” procesu organizacji wyborów korespondencyjnych (tzw. wyborów kopertowych).
W tym samym komunikacie prok. Skiba poinformował o umorzeniu równolegle prowadzonego śledztwa w zakresie udziału Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w organizacji tzw. wyborów kopertowych.
Jak czytamy w komunikacie, zarząd PWPW „nie miał zamiaru niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień oraz spowodowania skutku w postaci znacznej lub wielkiej szkody majątkowej w majątku spółki” przy organizacji tzw. wyborów kopertowych. Zdaniem prokuratury, podjęte przez zarząd działania „mieściły się w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, występującego w dacie zdarzenia” i były dokonane z dostatecznym usprawiedliwieniem.
Wiosną 2020 r. - w trakcie pandemii COVID-19 - ówczesny premier Mateusz Morawiecki polecił Poczcie Polskiej działania niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich, które w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa miały odbyć się 10 maja 2020 r. w trybie korespondencyjnym. Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca (I tura), a głosowano w lokalach wyborczych. W lutym tego roku Morawiecki usłyszał w sprawie zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
CZYTAJ TAKŻE: Morawiecki stawi się 27 lutego w prokuraturze ws. tzw. wyborów korespondencyjnych. „Trybunały pana Tuska i Bodnara mnie nie interesują”
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740678-teatr-trwa-jest-termin-przesluchania-prezesa-pis-wswyborow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.