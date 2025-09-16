Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział na spotkaniu z prezydentem RP Karolem Nawrockim, że sprawa reparacji za II wojnę światową jest z perspektywy Berlina prawnie definitywnie uregulowana - poinformowała rzeczniczka prezydenta RFN Cerstin Gammelin.
Odnosząc się do żądania reparacji ze strony polskiego prezydenta, prezydent Niemiec podkreślił, że dla Niemiec kwestia ta, z prawnego punktu widzenia, została definitywnie uregulowana
— napisała Gammelin na portalu X. Takie stanowisko wyraził już wcześniej niemiecki rząd.
Steinmeier podkreślił również, że wspólne upamiętnienie przeszłości pozostaje ważnym zadaniem dla obu krajów - dodała Gammelin.
Wśród tematów rozmowy przywódców znalazła się ponadto rosyjska agresja na Ukrainę. Prezydenci Niemiec i Polski zgodzili się, że należy dalej wspierać zaatakowany kraj i „dodatkowo wzmocnić” wschodnią flankę NATO.
Rzeczniczka przekazała ponadto, że prezydent RP zaprosił Steinmeiera do złożenia wizyty w Warszawie, a ten przyjął zaproszenie.
Nawrocki składa swoją pierwszą wizytę w Niemczech od objęcia urzędu prezydenta. W Berlinie rozmawiał również z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Prezydentowi towarzyszą podczas wizyty w Berlinie m.in. prezydencki minister Marcin Przydacz i wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski.
Wśród tematów rozmów - jak informował wcześniej Przydacz - miały być współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie oraz stosunki dwustronne.
Ze stolicy Niemiec polski prezydent jeszcze dziś uda się do Francji, gdzie spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem.
Rozmowa z Merzem
W rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim kanclerz RFN Friedrich Merz zapewnił go, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia, Niemcy „mocno i niezachwianie” stoją po stronie Polski - przekazał rzecznik niemieckiego rządu Sebastian Hille.
Prezydent Nawrocki został podjęty przez szefa niemieckiego rządu w urzędzie kanclerskim. Wcześniej rozmawiał z prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem.
Jak poinformował Hille, kanclerz zapewnił Nawrockiego, że Niemcy „mocno i niezachwianie” stoją po stronie Polski w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.
W komunikacie rzecznika zaznaczono, że „wspieranie pojednania z Polską po okrucieństwach II wojny światowej i niemieckiej okupacji pozostaje dla rządu federalnego historyczną odpowiedzialnością”.
Jak widać, Niemcy, w tym m.in. prezydent Frank-Walter Steinmeier, potrafią wykonywać różne teatralne gesty pod adresem Polski w związku z braniem przez Niemcy odpowiedzialności za II wojnę światową. Gdy jednak przechodzi do konkretów, prezydent Polski Karol Nawrocki porusza kwestię reparacji, a zatem tego, by Niemcy rozliczyli się z II wojny światowej - w takim wypadku widać tylko nerwową reakcję i kategoryczną odmowę zapłaty za swoje zbrodnie.
