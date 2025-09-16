Wiceprezes PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej chwalił projekt ustawy repatriacyjnej autorstwa senatora PiS Grzegorza Biereckiego, który to ma pomóc wrócić do kraju Polakom, którzy mieszkają w byłych krajach Związku Radzieckiego.
Poza względami natury moralnej, historycznej, które przemawiają za tym, aby tego rodzaju rozwiązania przyjąć, bo one pokazują, że polskie państwo wreszcie uczyni jakiś konkretny gest w stosunku do Polaków i pokoleń kolejnych Polaków, którzy zostali przymusem, wbrew swojej woli wywiezieni, znaleźli się poza granicami Polski, to ma ono bardzo ważne aspekty gospodarcze
— zaznaczył Zbigniew Ziobro, odpowiadając na pytanie reportera Telewizji wPolsce24 Stanisława Pyrzanowskiego, dotyczące oceny projektu senatora Biereckiego.
Wiemy, że dzisiaj często przedsiębiorcy narzekają na brak rąk do pracy, zwłaszcza w niektórych województwach i to rozwiązanie proponuje, aby właśnie tam ukierunkowywać tych ludzi. Stwarza pewne mechanizmy prawne związane z możliwością pozyskania mieszkań i innych tak samo uproszczeń administracyjno-prawnych, aby zachęcić Polaków do przyjazdu tutaj, że nie zostaną zostawieni tu jak trafią do Polski sami sobie, ale będą mogli liczyć na określoną opiekę i wsparcie finansowe, które Polsce ekonomicznie się opłaca, które będzie niosło dla Polski korzyści, by Polska nie sprowadzała gdzieś tam pracowników z trzeciego świata nie wiadomo skąd, tylko byśmy mogli korzystać i czerpać też obopólnej korzyści z przyszłej pracy, rozwoju, rozwijania się tutaj Polaków, którzy z uwagi na zły los i zbrodnie popełnione przez naszych sąsiadów, historię znamy, znaleźli się poza granicami kraju nie dlatego, że chcieli, ale dlatego, że tak niestety to się potoczyło w ich przypadku. Dziś tą sprawiedliwość historyczną moglibyśmy wprowadzać, jednocześnie czynić wiele dobrego dla polskiej gospodarki i demografii
— mówił Ziobro.
CZYTAJ TAKŻE:
— Sprowadźmy pół miliona polskich rodzin z byłego ZSRR! Senator Bierecki z nowym projektem ustawy łączącej repatriację z osadnictwem
— TYLKO U NAS. Czas sprowadzić repatriantów! Grzegorz Bierecki: „Jeśli chcemy ich ocalić dla polskości, trzeba ich stamtąd ewakuować”
tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740669-ziobro-chwali-projekt-senatora-biereckiego-ws-repatriantow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.