Minister finansów Andrzej Domański odniósł się do pomysłu członka RPP Ludwika Koteckiego, który chce wprowadzenia podatku wojennego, by zaradzić problemom związanym z finansowaniem zakupów dla armii. „Nie, rząd nie ma takich planów” - stwierdził w Radiu Zet Domański. W jego ocenie finanse publiczne mają się świetnie, a o mafiach vatowskich mowy być nie może.
Członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki w wywiadzie dla money.pl zaproponował wprowadzenie podatku wojennego i czasowe zawieszenie świadczeń socjalnych, takich jak babciowe czy 800 plus. Pozbawił także wszelkich złudzeń tych, którzy liczy, że rząd Tuska podniesie kwotę wolną od podatku. Do słów Koteckiego odniósł się minister finansów Andrzej Domański.
Nie, rząd nie ma takich planów [czasowego zawieszenia świadczeń socjalnych i wprowadzenia podatku wojennego]. Dyskusje na temat 800 plus toczą się wśród publicystów, zabierają głos, jak widać, również członkowie RPP [Ludwik Kotecki], natomiast nasz rząd realizuje strategię wzrostu. Mamy najszybciej rosnącą dużą unijną gospodarkę, dzięki czemu rosną dochody budżetowe, dzięki czemu stać nas na utrzymywanie i modernizację polskiej armii
— powiedział Andrzej Domański w Radiu Zet. Minister finansów zapomniał jednak dodać, że wydatki na polską armię będą w tym roku niższe od zaplanowanych. Analitycy ostrzegają, że przy tak rekordowym deficycie budżetowym również w przyszłym roku nie będzie to możliwe.
Domański jest zadowolony
Szef resortu finansów nie widzi żadnych problemów w sferze finansów publicznych.
Polska nie może oszczędzać na bezpieczeństwie. To punkt pierwszy. Punkt drugi – musimy uważnie przyglądać się wydawanym środkom tak, by były one wydawane efektywnie i dla mnie jako dla ministra odpowiedzialnego za gospodarkę, aby wspierały one polski przemysł zbrojeniowy, obronny. To dla mnie, myślę dla wszystkich, absolutnie oczywiste
— stwierdził Domański. W jego ocenie w kolejnych miesiącach inflacja będzie utrzymywała się w okolicach 3 proc. Minister finansów nie widzi także problemów związanych z rekordowym zadłużeniem państwa i spadkiem wpływów z podatku VAT.
To jest stwierdzenie, które nie ma żadnej podstawy [o powrocie mafii VAT-owskich], bo tak jak powiedziałem, luka VAT wyraźnie w 2024 roku spadła w porównaniu do 2023. W 2023 wynosiła ponad 13 proc., a w 2024 spadła poniżej 7 proc. Więc to pokazuje, że twierdzenie pana Morawieckiego jest nieuzasadnione i nie ma pokrycia w faktach
— oświadczył Andrzej Domański. Innego zdania jest jednak nie tylko były premier Morawiecki, ale związkowcy z Krajowej Administracji Skarbowej, którzy w kwestii mafii vatowskich od wielu miesięcy biją na alarm.
