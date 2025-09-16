Stany Zjednoczone to jest trudny sojusznik, ale bardzo potężny – podkreślił w Kielcach prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wskazywał, że USA sojusznik, który „różnych rzeczy od nas oczekuje, ale też bardzo dużo proponuje”.
Kaczyński podczas swojego wystąpienia wyraził obawy o przyszłość Polski. Krytykował obecny rząd, który - jego zdaniem - realizuje „niemiecką agendę”. W opinii prezesa PiS działa on na szkodę kraju, wstrzymując kluczowe inwestycje, takie jak rozwój portów czy budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Prezes PiS podkreślał znaczenie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi jako - jak mówił - jedynego gwaranta bezpieczeństwa militarnego Polski. - Innych sojuszy, które nam dużo dadzą, to my nie jesteśmy w stanie zawrzeć. Nasi europejscy sojusznicy chociaż potrafią pomóc i te dni, ta noc z 9 na 10 (września, gdy rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną - przyp. PAP) to pokazała. Ale oni tak naprawdę są bardzo słabi w sensie militarnym, a Ameryka jest w sensie militarnym bardzo potężna – podkreślił Kaczyński.
W jego ocenie Amerykanie nie są „łatwym sojusznikiem”.
To jest trudny sojusznik, a często bardzo trudny. Sami państwo widzieli, jak tam byli traktowani przywódcy niektórych państw. Na szczęście, naszego prezydenta tam nie było
— stwierdził.
Jego zdaniem USA „to jest sojusznik, który różnych rzeczy od nas oczekuje, ale też bardzo dużo proponuje”.
Przede wszystkim nie oczekuje od nas jednego, żebyśmy im oddali nasze państwo. A to jest zasadnicza sprawa. To jest najważniejsza sprawa. Polska, Polacy muszą mieć swoje państwo i nie tylko dlatego, żeśmy go kiedyś stracili i do dziś dnia ponosimy tego konsekwencje
— powiedział szef PiS-u.
Prezes PiS odrzucił koncepcję „europejskiego państwa”
Kaczyński mówił również o tym, że odrzuca koncepcję „europejskiego państwa” i „demokracji europejskiej” jako „bzdury” mające na celu - jak stwierdził - dominację Niemiec. Wezwał również do mobilizacji „polskich patriotów”, argumentując, że tylko partia Prawo i Sprawiedliwość, opierając się na „zdrowym rozsądku” i sprawdzonych programach, jest w stanie walczyć o suwerenność i przyszłość narodu.
