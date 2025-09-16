WIDEO

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z kanclerzem Merzem. Szef niemieckiego rządu przed spotkaniem mówił o umowie UE-Mercosur

Prezydent RP Karol Nawrocki i kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Po spotkaniu z przywódcą Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem prezydent Karol Nawrocki udał się do Urzędu Kanclerskiego na spotkanie z szefem niemieckiego rządu Friedrichem Merzem. Politycy rozmawiają w cztery oczy, później będą przewodzić rozmowom plenarnym delegacji obu państw.

Prezydentowi Nawrockiemu towarzyszą podczas wizyty w Berlinie m.in. prezydencki minister Marcin Przydacz i wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski.

Wśród tematów rozmów - jak informował wcześniej Przydacz - miały być współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie oraz stosunki dwustronne.

Merz chce przyspieszyć umowę UE-Mercosur

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że będzie dążył do jak najszybszego sfinalizowania umowy między Komisją Europejską a blokiem krajów Ameryki Południowej, Mercosurem.

Umowa UE-Mercosur ma być jednym z tematów rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z francuskim przywódcą Emmanuelem Macronem.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaznaczył wcześniej, że w rozmowach z Macronem Nawrocki będzie przekonywać, by budować w UE mniejszość blokującą umowę z Mercosurem. – Bo jeżeli uda się bardzo mocno wypracować, o ile się uda, stanowisko kategoryczne Polski i Francji, dwóch dużych krajów, to wtedy to może dodać odwagi także mniejszym krajom, być może także dużemu krajowi, jakim są Włochy, do zmiany stanowiska – dodał.

Polska i Francja sprzeciwiają się umowie z Mercosurem, ponieważ obawiają się otwarcia europejskiego rynku na żywność z krajów Ameryki Południowej, gdzie standardy produkcji żywności są inne niż te, których muszą przestrzegać unijni rolnicy. Komisja Europejska, która forsuje przyjęcie umowy, podkreśla, że Mercosur jest jedynym znaczącym partnerem handlowym w Ameryce Łacińskiej, z którym UE nie miała dotąd preferencyjnej umowy handlowej. Tymczasem Unia jest drugim po Chinach największym partnerem tego bloku państw, wyprzedzając Stany Zjednoczone.

