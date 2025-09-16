Jacek Dobrzyński zaczepił Macieja Wąsika na platformie X po wywiadzie, którego polityk PiS udzielił portalowi wPolityce.pl. „Życzliwie odświeżę Panu pamięć. […] Dodam, że jak długo i jak desperacko byście z kolegami nie zaklinali rzeczywistości, to pan Sławomir Cenckiewicz nie ma żadnego dostępu dostępu do informacji niejawnych, czy to się komuś podoba czy nie” - stwierdził rzecznik koordynatora służb specjalnych w swoim wpisie. „Podważa Pan wyrok sądu?” - skwitował go krótko europoseł.
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak i jego rzecznik Jacek Dobrzyński upierają się, że to nie sąd, ale służby mają ostateczny głos w sprawie cofnięcia dostępu do informacji niejawnych szefowi BBN ministrowi prof. Sławomirowi Cenckiewiczowi.
Panie Macieju Wąsiku, życzliwie odświeżę Panu pamięć. Gdy w 2015 roku razem z kolegami doszedł Pan do władzy, natychmiast ówczesnemu szefowi CBA Pawłowi Wojtunikowi odebrano dostęp do informacji niejawnych. Bez tego jego praca nie miałaby najmniejszego sensu, więc honorowo, co jak widać, dzisiaj jest rzadką cechą, złożył dymisję z zajmowanego stanowiska. Powinien Pan pamiętać, że przez lata po kolejnych odwołaniach i rozpatrywaniu ich przez kolejne instancje, między innymi KPRM, WSA i Naczelny Sąd Administracyjny Paweł Wojtunik zgodnie z polskim prawem nie miał dostępu do informacji niejawnych, co głośno wówczas podkreślał zarówno Pan, jak i piastujący w tamtym czasie swoje stanowiska koordynatorzy służb specjalnych, szefowie ABW, premierzy i partyjni towarzysze. Życzliwie dodam, że jak długo i jak desperacko byście z kolegami nie zaklinali rzeczywistości, to pan Sławomir Cenckiewicz nie ma żadnego dostępu do informacji niejawnych, czy to się komuś podoba, czy nie
— napisał Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych.
„Podważa Pan wyrok sądu?”
Na ten wpis zareagował Maciej Wąsik, europoseł PiS, były wiceszef MSWiA i były wiceszef CBA.
Pełna zgoda, ale Pan Sławomir Cenckiewicz odwołał się do sądu od decyzji i tę sprawę wygrał. Podważa Pan wyrok sądu? Odnoszę wrażenie, że z opinią, że Pan Minister Cenckiewicz nie ma poświadczenia, został Pan sam. Bo Pana przełożeni uczestniczyli w niejawnych, co jest oczywiste ze względu na tematykę, spotkaniach w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w których oczywiście uczestniczył Pan Minister Cenckiewicz. Chyba że twierdzi Pan, że premier i szef MON łamią prawo? Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
— podkreślił Maciej Wąsik.
23 lipca prof. Sławomir Cenckiewicz poinformował w mediach społecznościowych, że dzień wcześniej otrzymał od WSA w Warszawie osiem wyroków, które uchylają decyzje premiera Donalda Tuska oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego ws. cofnięcia mu poświadczenia bezpieczeństwa.
