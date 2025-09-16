Od ceremonii powitania na dziedzińcu głównym Pałacu Bellevue w Berlinie rozpoczęło się spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Franka-Waltera Steinmeiera. Politycy odbyli rozmowę w cztery oczy. Jak podała Kancelaria Prezydenta RP, przywódcy Polski i Niemiec przewodzili rozmowom plenarnym obu delegacji. Następny punkt to spotkanie z kanclerzem Friedrichem Merzem.
Nawrockiemu towarzyszą podczas wizyty w Berlinie - pierwszej w czasie jego prezydentury wizyty w Niemczech - m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz wiceminister spraw zagranicznych Teofil Bartoszewski. Berlin - to kolejna, po Waszyngtonie, Rzymie, Wilnie i Helsinkach, odwiedzona przez polskiego prezydenta stolica.
Temat reparacji wojennych
Wśród tematów berlińskich rozmów mają być – jak informował Przydacz – współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie i relacje dwustronne, a także kwestie dotyczące zadośćuczynienia za zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej.
Polski prezydent wpisał się do księgi pamiątkowej, po czym udał się na rozmowę w cztery oczy z prezydentem Steinmeierem. Potem zaplanowano rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu szefów państw.
Na początku września rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział w Studiu PAP, że prezydent Nawrocki na spotkaniu z prezydentem Steinmeierem będzie się dopominał reparacji wojennych. Dodał, że chodzi o zwrot dóbr kultury i wypłatę odszkodowań.
Sam Nawrocki, przemawiając na 1 września na Westerplatte, oświadczył, że reparacje są konieczne, by „móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem”.
