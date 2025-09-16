„Tusk przejął siłą prokuraturę i media publiczne, a teraz bezprawnie zawłaszcza sądy. Wszystko po to, by jego partyjni koledzy uniknęli odpowiedzialności karnej” - w ten sposób poseł PiS Zbigniew Ziobro komentuje próbę odwołania prezesów sądów przez Waldemara Żurka. Były minister sprawiedliwości działania obecnego rządu nazywa mafijnymi. „To nie jest już tylko mafia, która chroni swoich przy pomocy skorumpowanej władzy. To mafia Tuska, wyższy poziom bandytyzmu” - podkreśla dobitnie w mediach społecznościowych Ziobro.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał wczoraj 25 prezesów i wiceprezesów sądów pomimo tego, iż kolegia sądów wydały negatywne opinie dla jego wniosków. Żurek złamał prawo podwójnie, ponieważ w tej sytuacji nie uzyskał wymaganej opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Wielu prawników zwraca uwagę, że decyzje Żurka nie wywołują żadnych skutków prawnych. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro użył mocniejszych słów, mówi o działaniach mafijnych.
Tak właśnie wygląda mafijne państwo. Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim dzisiejszym komunikacie samo przyznaje się do łamania prawa! Udają, że tłumaczą nielegalne odwołanie przez ministra Żurka kilkudziesięciu prezesów sądów. A to, co robią, to czysta definicja bezprawia i anty-praworządności
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Zbigniew Ziobro.
Żurek nie liczy się kolegiami sądów i KRS
Minister Żurek od dawna zapowiadał czystki w sądach. Nie uznaje on sędziów legalnie powoływanych przez prezydenta od 2018 r., a także obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak przypomina były szef resortu sprawiedliwości Ziobro, Żurek wpisuje się w sposób działania nowej ekipy rządzącej Tuska.
Tusk przejął siłą prokuraturę i media publiczne, a teraz bezprawnie zawłaszcza sądy – wszystko po to, by jego partyjni koledzy uniknęli odpowiedzialności karnej. Giertych, Grodzki, Brejza, Karpiński, sam Tusk… lista jest już długa. Ale stawką nie jest tylko ich bezkarność. Chodzi też o to, by zwykli obywatele nigdy nie odzyskali swoich pieniędzy, jak w aferze GetBack i innych powiązanych z nią machlojkach.
To nie jest już tylko mafia, która chroni swoich przy pomocy skorumpowanej władzy. To mafia Tuska – wyższy poziom bandytyzmu. Oni bezczelnie i jawnie przejmują państwowe instytucje, by służyły ich interesom i osłaniały ich afery. Ale potknęli się na Karolu Nawrockim. A ostatecznie runą w wyborach parlamentarnych. I wtedy naprawdę usłyszymy ich krzyki i zgrzytanie zębów, gdy prawo dopisze finał do tej historii mafijnej władzy Tuska
— napisał na X Zbigniew Ziobro.
