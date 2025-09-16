„Sprawa reparacji musi być wyciągnięta, ale myślę, że ona nie powinna zdominować tej rozmowy. Myślę, że prezydent chce przede wszystkim się przedstawić w Niemczech i poznać swoich głównych interlokutorów. Oni są również zainteresowani tym, kim jest nowy prezydent Polski” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 prof Andrzej Przyłębski, były ambasador RP w Niemczech.
Prezydent Nawrocki w Berlinie
Prezydent Karol Nawrocki odbędzie w Berlinie rozmowy w cztery oczy z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem. Polski prezydent nie ma w swoim programie w Niemczech żadnych oficjalnych konferencji prasowych.
Z otoczenia Nawrockiego płyną komunikaty, że prezydent zamierza w Berlinie podjąć temat reparacji za drugą wojnę światową. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz zapowiedział na początku września w Studiu PAP, że prezydent na spotkaniu ze Steinmeierem będzie się o nie dopominał. Jak dodał, chodzi o zwrot dóbr kultury i wypłatę odszkodowań.…
