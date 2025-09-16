TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Reparacje? Prof. Przyłębski: "Trzeba uczynić ten temat Niemcom strawny". Skomentował też inicjatywę senatora Biereckiego

Sprawa reparacji musi być wyciągnięta, ale myślę, że ona nie powinna zdominować tej rozmowy. Myślę, że prezydent chce przede wszystkim się przedstawić w Niemczech i poznać swoich głównych interlokutorów. Oni są również zainteresowani tym, kim jest nowy prezydent Polski” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 prof Andrzej Przyłębski, były ambasador RP w Niemczech.

Prezydent Nawrocki w Berlinie

Prezydent Karol Nawrocki odbędzie w Berlinie rozmowy w cztery oczy z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem. Polski prezydent nie ma w swoim programie w Niemczech żadnych oficjalnych konferencji prasowych.

Z otoczenia Nawrockiego płyną komunikaty, że prezydent zamierza w Berlinie podjąć temat reparacji za drugą wojnę światową. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz zapowiedział na początku września w Studiu PAP, że prezydent na spotkaniu ze Steinmeierem będzie się o nie dopominał. Jak dodał, chodzi o zwrot dóbr kultury i wypłatę odszkodowań.…

