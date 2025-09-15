Profesor Ryszard Legutko, były europoseł PiS i były przewodniczący EKR nie zostawił suchej nitki na szefie EPL Manfredzie Weberze, który wprost przyznał, że chce centralizacji Unii Europejskiej. „Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. To jest jedno z podstawowych zagrożeń dla niepodległości Polski. Trzeba o tym mówić” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24.
Ryszard Legutko ocenił, że Manfred Weber jest jednym „z większych szkodników Unii Europejskiej”
To jest szef Europejskiej Partii Ludowej, w której jest Platforma Obywatelska. To jest największa partia europejska, największa grupa polityczna w parlamencie i on tą partią rządził nawet wtedy, kiedy nominalnie na jej czele stał Donald Tusk
— powiedział.
Polityk podkreślił, że EPL to nie są to żadni chrześcijańscy demokraci ani konserwatyści.
To jest wielka zmyła. Szkodnictwo Manfreda Webera polega na tym, że od wielu lat Europejska Partia Ludowa jest wiernym sojusznikiem partii lewicowych w polityce europejskiej, czasami skrajnie lewicowych. I cokolwiek było z chrześcijańskiej demokracji, konserwatyzmu, czy zdrowego rozsądku w tej partii to zniknęło i to jest również w tym wielka rola Manfreda Webera
— wyjaśnił.
Odebranie kompetencji państwom członkowskim
Ryszard Legutko podkreślił, że Weber w istocie nie jest zwolennikiem federalizacji Unii Europejskiej a centralizacji.
Ta centralizacja będzie polegała nie tylko na tym, że instytucje europejskie będą więcej miały do powiedzenia, bo będą odbierać kompetencje państw członkowskich, ale więcej do powiedzenia będą miały te państwa najsilniejsze, czyli Niemcy i Francja
— wskazał.
W wyniku tego Polska, Czechy, Litwa, Węgry będą miały coraz mniej do powiedzenia, natomiast te duże państwa będą miały coraz więcej do powiedzenia. Na tym polega centralizacja. To jest oczywiście gwałt na tej podstawowej idei „federalizacji”
— podkreślił.
Zagrożenie dla niepodległości Polski
Prof. Legutko wyjaśnił, że federacja polega na tym, że mamy do czynienia ze związkiem równych sobie podmiotów.
Czy to jest Cypr, czy to są Niemcy, czy to jest Francja, czy to jest Słowenia - my jesteśmy równymi partnerami we wspólnocie. Teraz to się już kończy od pewnego czasu
— wskazał.
Oni to mówią coraz bardziej otwarcie i to jest ta współpraca, którą obserwujemy, ten diabelski sojusz instytucji politycznych: Komisji Europejskiej, większości parlamentarnej, Trybunału Sprawiedliwości, ale także rządów właśnie francuskiego, niemieckiego. A takie rządy jak włoski niby są przeciw temu, ale nie chcą wywoływać wojny
— mówił.
Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. To jest jedno z podstawowych zagrożeń dla niepodległości Polski. Trzeba o tym mówić. To, co się dzieje w Unii, to jest jedno z podstawowych zagrożeń dla niepodległości Polski
— podkreślił.
Weber przyznał wprost
Przypominamy, że Manfred Weber, przewodniczący EPL, podczas debaty w Parlamencie Europejskim wprost przyznał, że chciałby stworzenia europejskiego super-państwa.
Rzeczywistość jest taka, że my jako Europejczycy jesteśmy osamotnieni w tym świecie. Nikt na arenie międzynarodowej nie słucha nas. Jeśli chodzi o Gazę, Europa jest całkowicie podzielona. Więc jak możemy to zmienić? Koleżanki, koledzy, pomysł, że suwerenność krajowa to wioska potiomkinowska, ułuda. Monnet i de Gaulle rozumieli to, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Stworzyli Unię, Euro. Uczynili nas silnymi. Integracja europejska jest nieodwołalna, a teraz panowie Merz, Macron, Tusk i wszyscy inni muszą pójść tą drogą w sprawach zagranicznych i obronnych, aby posunąć integrację europejską o krok naprzód i uczynić ją nieodwracalną
— mówił.
