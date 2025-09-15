Kancelaria Prezydenta opublikowała w mediach społecznościowych niesamowite nagranie, na którym widać, jak grupa Polaków powitała prezydenta Karola Nawrockiego w Niemczech! Grupa ta wręczyła głowie polskiego państwa prezenty i skierowała do niego ważne prośby przed spotkaniami z liderami Niemiec.
Prezydent Karol Nawrocki otrzymał od grupy Polaków prezenty - w tym jeden dla jego córki Kasi.
Jeden z mężczyzn obecny na powitaniu głowy państwa złożył dwie prośby.
Dwie wielkie prośby. Po pierwsze: bardzo wielu Polaków panu zaufało. Niech pan nas nie zawiedzie. Sprawa druga: historia Polski. Tutaj w Berlinie są tysiące polskich ofiar. Zapraszam na Plötzensee, symboliczne miejsce, gdzie ścięto 100 agentów polskiego wywiadu
— podkreślił.
Prezydent Nawrocki podkreślił, że zna sprawę i zajmował się tymi tematami przez wiele lat.
Wizyta prezydenta Nawrockiego
Prezydent Karol Nawrocki przybył do Berlina, gdzie 16 września spotka się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz z kanclerzem Friedrichem Merzem. Tego samego dnia polski przywódca w Paryżu spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem.
Zgodnie z harmonogramem wizyty 16 września prezydent Nawrocki zostanie rano przywitany przez prezydenta Niemiec na dziedzińcu głównym Pałacu Bellevue. Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej, po czym uda się na rozmowę w cztery oczy z prezydentem Steinmeierem. Potem zaplanowano rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów.
Przed południem Nawrocki uda się do Urzędu Kanclerskiego, gdzie spotka się z kanclerzem Friedrichem Merzem. Także w tym przypadku zaplanowano spotkanie w cztery oczy obu polityków, a następnie spotkanie plenarne pod ich przewodnictwem.
Po zakończeniu tych spotkań prezydent Nawrocki wraz z delegacją uda się do Paryża, gdzie przed godz. 16 zostanie najpierw oficjalnie powitany w Pałacu Elizejskim przez prezydenta Macrona, a potem odbędzie się spotkanie plenarne pod przewodnictwem obu przywódców. Następnie odbędzie się spotkanie w cztery oczy Macrona i Nawrockiego.
Po południu, ok. godz. 17.30, polski prezydent ma podsumować obie wizyty na spotkaniu z przedstawicielami polskich mediów w ambasadzie RP w Paryżu.
