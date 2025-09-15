PILNE!

SOP zneutralizowała drona nad budynkami rządowymi. "Służby działają i pilnują najważniejszych obiektów w państwie"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

SOP i służby MSWiA działają i pilnują najważniejszych obiektów w państwie. To pokazuje, że Polska jest bezpieczna – powiedział wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański w Polsat News, odnosząc się do drona zneutralizowanego nad budynkami rządowymi.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem

— poinformował premier Donald Tusk na portalu X w poniedziałek wieczorem.

Do tego wydarzenia na antenie Polsat News odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.

To pokazuje, że SOP i służby MSWiA działają i pilnują najważniejszych obiektów w państwie. To pokazuje, że Polska jest bezpieczna i staramy się neutralizować wypadki

— powiedział Szczepański.

W ubiegłym tygodniu, w nocy z 9 na 10 września, rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Po raz pierwszy w nowoczesnej historii Polski w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

mly/X/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych