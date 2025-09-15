SOP i służby MSWiA działają i pilnują najważniejszych obiektów w państwie. To pokazuje, że Polska jest bezpieczna – powiedział wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański w Polsat News, odnosząc się do drona zneutralizowanego nad budynkami rządowymi.
Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem
— poinformował premier Donald Tusk na portalu X w poniedziałek wieczorem.
Do tego wydarzenia na antenie Polsat News odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
To pokazuje, że SOP i służby MSWiA działają i pilnują najważniejszych obiektów w państwie. To pokazuje, że Polska jest bezpieczna i staramy się neutralizować wypadki
— powiedział Szczepański.
W ubiegłym tygodniu, w nocy z 9 na 10 września, rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Po raz pierwszy w nowoczesnej historii Polski w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.
