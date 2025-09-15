Senator Grzegorz Bielecki wyszedł z inicjatywą nowej ustawy repatriacyjnej, która ma ułatwić powrót do kraju Polakom, którzy którzy wbrew własnej woli zostali zesłani do państw byłego ZSRR. Inicjatywa ma być nie tylko odpowiedzią na pogłębiający się kryzys demograficzny w Polsce, ale także ma pomóc naszym rodakom, którzy w tym momencie cierpią prześladowania przez reżim Putina i Łukaszenki. O swoim pomyśle mówił w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Ustawa repatriacyjna, której projekt złożył senator Grzegorz Bierecki, może okazać się rewolucyjna, jeżeli chodzi o sprawę powrotu naszych rodaków do kraju.
Projekt prawa zakłada: rozszerzenie kategorii osób uprawnionych do repatriacji, uproszczenie procedur wizowych i szybszą weryfikację dokumentów, uproszczenie możliwości nabywania pustostanów przez samorządy i lokowania tam repatriantów, w tym także ułatwienie im później wykupu takiego mieszkania lub domu na własność.
Realna alternatywa
Warto podkreślić, że projekt ten jest nie tylko szansą dla Polaków, chcących wrócić ojczyzny, ale jest także realną odpowiedzią na demograficzne problemy Polski i alternatywą dla sprowadzania migrantów.
Kiedy jadę wieczorem przez miejscowości w województwie lubelskim, to w niektórych wsiach czy miasteczkach świeci się 1/3 okien. Pozostałe domy, mieszkania są puste. To są pustostany. Ludzie wyjechali
— wskazał Grzegorz Bierecki dla Telewizji wPolsce24.
Proponowana ustawa ułatwiłaby osiedlanie repatriantów w tych pustostanach.
Prześladowani za polskość
Na terenie całego byłego ZSRR żyje według szacunków ponad milion osób pochodzenia polskiego. Niestety co roku liczba przyznających się do związku z Polską spada z uwagi na prześladowania.
Oni podlegają takiej presji nie tylko ze strony administracji publicznej, ale także ze strony środowiska, w którym się obracają. To jest niechęć, której doznają w miejscu pracy. To jest niechęć, której doznają w miejscu zamieszkania. Ci Polacy są prześladowani, podlegają presji i jeśli chcemy ich ocalić dla polskości, jeśli chcemy, aby zachowali polskość, trzeba ich stamtąd ewakuować
— mówił Bierecki.
Warto zauważyć, że ustawa ta miałaby objąć nie tylko Polaków żyjących na wschodzie, ale także tych, których przodkowie dawno temu opuścili Polskę z powodów ekonomicznych, a teraz chcą wrócić do ojczyzny.
Korespondencja, którą otrzymuje do biura, przychodzi z różnych krajów. Okazuje się, że na wielu kontynentach są Polacy, którzy chcą przyjechać do Polski. Polska jest już atrakcyjnym krajem do mieszkania
— powiedział.
Niestety dotychczasowe działania w sprawie repatriacji były nieskuteczne, co potwierdził raport Najwyższej Izby Kontroli.
Kluczowa sprawa
Sprawę skomentował także poseł PiS Bartłomiej Wroblewski.
Sprawy ludnościowe to najważniejsza sprawa dla Polski ważniejsza nawet niż obronność czy gospodarka, bo to jest kwestia być albo nie być dla naszego państwa i narodu. Więc to jeden z najważniejszych projektów ustaw, który pojawił się w ostatnich miesiącach, a być może nawet w ostatnich latach
— wyjaśnił.
Prezydenckie wsparcie
Ustawa może też liczyć na poparcie prezydenta Karola Nawrockiego, co potwierdził w rozmowie z Telewizją w Polsce24 prezydencki minister Marcin Przydacz.
Wszelkie rozwiązania prawne, które mogły być zaproponowane w tym zakresie, które ułatwiałyby przyjazd potomków naszych rodaków z dawnych terenów Związku Sowieckiego, będą przychylnie odbierane w pałacu prezydenckim
— zapewnił.
Ogromna liczba repatriantów
Według szacunków Grzegorza Biereckiego potencjalnych repatriantów może być nawet 500 tysięcy.
Tyle możemy dobrego zrobić. Potrzebujemy tych ludzi teraz szybko. Chcemy ich do Polski ściągnąć pół miliona i jesteśmy w stanie to zrobić
— podkreślił.
