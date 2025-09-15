Prezes PiS Jarosław Kaczyński na dziś zaplanował spotkania z mieszkańcami Krakowa i Kielc, by mówić o ważnych kwestiach dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej. „W UE pojawia się kwestia ostatnich dwóch etapów, jeżeli chodzi o uchwalanie traktatu. Projekty, które są dzisiaj na stole są bardzo daleko idące i gdyby je wprowadzić, to bardzo niewiele decyzji dotyczących naszych spraw zapadałoby w Warszawie” - ostrzegł podczas wystąpienia w Krakowie Jarosław Kaczyński.
Mamy przed sobą wiele trudnych zadań. Bardzo trudne ułożenie jest naszych stosunków z sąsiadami i najważniejszymi państwami. Za to wziął się bardzo energicznie Pan Prezydent. Pojawia się pytanie o to, co robić w momencie, w którym UE planuje daleko idące zmiany. Jednocześnie my odczuwamy wiele różnego rodzaju dolegliwości związanych z naszym członkostwem w UE. Nie chodzi tylko o to, co nas ewentualnie czeka - nowy traktat europejski, który radykalnie będzie ograniczał naszą suwerenność - ale także o to, jak w tej nowej sytuacji się zachować, żeby wyjść z niej z tarczą. To jest przedmiotem naszych rozmów
— podkreślił Jarosław Kaczyński.
W UE pojawia się kwestia ostatnich dwóch etapów, jeżeli chodzi o uchwalanie traktatu. Projekty, które są dzisiaj na stole są bardzo daleko idące i gdyby je wprowadzić, to bardzo niewiele decyzji dotyczących naszych spraw zapadałoby w Warszawie. My zajmujemy się polityką na poważnie i nasi wrogowie przyznają, że to, co mamy w programach to realizujemy lub staramy się realizować. Musimy bronić naszej suwerenności i szukać realistycznych sposobów obrony. Potrzebna jest determinacja, która będzie prowadziła do tego, że nasze społeczeństwo pokaże, że nie ma zgody na odebranie nam Polski. O to chodzi w tym trudnym czasie w UE, żebyśmy dali sobie radę. Przy takim rządzie my sobie nie damy rady. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten rząd zmienić. Jeżeli nie będziemy się angażować, to nic z tego nie wyjdzie
— ostrzegał prezes PiS.
Zaproszenie na marsz 11 października
Co wobec tej sytuacji? Jarosław Kaczyński wskazał na duże znaczenie wyborczego zwycięstwa PiS-u. Zachęcał też do udziału w marsz przeciw nielegalnej migracji i umowie Mercosur.
Nam została jedna droga - zwyciężyć w tych wyborach. To musi być droga naprawdę ciężkiej pracy. 11 października na Placu Zamkowym mamy wielkie zgromadzenie, pod koniec października mamy wielką konferencję programową, chcemy zorganizować konferencje młodzieżowe. Trzeba poważnie rozmawiać z młodymi i to też bardzo ważne przedsięwzięcie. Będzie wiele innych konferencji, spotkań i przedsięwzięć zmierzających do tego, żeby nasza aktywność była jeszcze większa. Zachęcam do udziału we wszystkich przedsięwzięciach i proszę również o wsparcie finansowe. Przede wszystkim najważniejsza jest aktywność, przekonywanie ludzi i zdzieranie masek z tych, którzy nieustannie oszukują. Bardzo dziękuję za obecność tutaj w Krakowie, bo takie spotkania umacniają w przekonaniu, że przyjdzie dzień zwycięstwa
— podkreślił Jarosław Kaczyński.
Jarosław Kaczyński wykluczył możliwość Polexitu.
Jest pytanie o to, co robić w momencie, w którym Unia planuje bardzo daleko idące zmiany, w tym nowe traktaty, to jest już proces trwający, można powiedzieć, zaawansowany, jednocześnie my odczuwamy bardzo wiele różnego rodzaju, można to tak określić dość łagodnie, dolegliwości związanych z naszym członkostwem w Unii. (…) Te dolegliwości w żadnym razie nie są takie, żeby miały prowadzić nas do wniosku, że nie mamy być w Unii, nie o to tutaj chodzi. Chociaż wiem, że są tacy, którzy to głoszą, jak sądzę, nie zdają sobie sprawy z tego, jakie by były w tej chwili dla nas tego konsekwencje w najróżniejszych dziedzinach. Ale to nie oznacza, że mamy mówić „no cóż, nic nie da się zrobić”
— mówił prezes PiS.
Jarosław Kaczyński wskazywał na możliwość wywalczenia szczególnego statusu Polski w UE.
To jest pewien szczególny status, status, który uzyskały jak dotąd dwa kraje, zresztą w dość odległym czasie, a który jest zapewniony dzięki instytucji, która się nazywa opt-out, tzn. zwolnienie pewnych państw z obowiązków, zachowanie ich suwerenności w dziedzinach, gdzie inne państwa tę suwerenność oddają władzom unijnym . (…) To jest z jednej strony Dania, a z drugiej strony to jest Irlandia. To są odmienne przypadki (…). Mamy te traktaty. Jest już kwestia tych ostatnich dwóch etapów, jeżeli chodzi o uchwalanie traktatów. Jest takie pytanie, które tutaj postawię, nie znając do końca odpowiedzi: czy można np. przyłączyć się do protokołu, to jest chyba numer 20 czy 22, nie pamiętam, duńskiego, czy nie można?
— mówił prezes PiS.
CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS apeluje do sympatyków o wpłaty na partię: Jedyną szansą dla Polski jest nasza wygrana w wyborach, dlatego proszę o wsparcie
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740609-prezes-pis-w-krakowie-musimy-bronic-naszej-suwerennosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.