Na platformie X drugie życie zyskało nagranie Magdaleny Biejat nt. migrantów i ich wpływu na przestępczość, które pojawiło się na Kanale Zero w sierpniu. Posłanka Lewicy przekonywała, że migracja może być szansą dla Polski, a sami migranci popełniają takie same przestępstwa jak Polacy. To jednak nie wszystko! Wbrew temu, co dzieje się m.in. w Szwecji, ale również w Polsce, jej zdaniem migranckie gangi to „po prostu bzdura”.
Bzdurne twierdzenia Biejat
W sierpniu Biejat nagrała materiał, który nagle zyskał na platformie X drugie życie.
A przestępczość? Co z murzynami? Polska ma generalnie bardzo niski współczynnik w porównaniu z innymi krajami Europy. Ludzie w Polsce z roku na rok czują się coraz bardzie bezpiecznie. (…) I słusznie, bo z roku na rok mamy coraz mniej przestępstw, a zarazem mamy coraz więcej migrantów. Migrantów jest w Polsce coraz więcej, a przestępstw coraz mniej. Statystycznie obcokrajowcy są mniej skłoni do łamania prawa niż rodowici Polacy. Wszystkie opowieści o strasznych migranckich gangach, to po prostu bzdura, która nie mam poparcia w faktach. Warta tyle, co opowiastki o jedzeniu macy z niemowląt. (…) Jakie przestępstwa migranci popełniają? Bardzo często jest to jazda po pijaku, drobna kradzież, posiadanie zioła, które nie powinno być przestępstwem, i to są te same przestępstwa, które najczęściej popełniają Polacy
— przekonywała.
Deportacje z Polski
Gangi migranckie to „bzdura”? Najwyraźniej Biejat mało uważnie śledzi działania rządu Donalda Tuska. Przypomnijmy, że na początku marca deportowano z Polski 17 obywateli Gruzji. Sam Tusk zapowiadał walkę z panoszącymi się po Polsce gangami.
Z kolei na konferencji 11 lutego ówczesny szef MSWiA Tomasz Siemoniak mówił, że według statystyk, w 2024 r., wśród wszystkich podejrzanych o popełnienie przestępstwa w Polsce 5 proc. stanowili obcokrajowcy i że ta liczba „jest dostatecznie duża, żeby zajmować się tym w sposób szczególny”. Zaznaczył, że w największym stopniu zagrożone wszelką przestępczością są największe aglomeracje.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tusk robi PR na walce z gangami obcokrajowców? „Czas na deportację”. Doradca prezydenta odpowiada: Rząd przespał sprawę
W lutym z kolei w magazynie Plus Minus dziennik „Rzeczpospolita” pojawił się tekst, w którym alarmowano o tym, że do Polski wróciła brutalna przestępczość jak żywcem wyjęta z lat 90. Z tym, że gangsterów zastąpili obcokrajowcy ze Wschodu.
Warszawa, Poznań, Łódź, Tychy, Kraków, Tarnów, Lublin, miasta na Podkarpaciu – między innymi tam w ostatnich dwóch latach doszło do spektakularnych napadów i rozbojów. Za większością stały gruzińskie szajki – wiedzą, gdzie są duże pieniądze i jak się do nich dobrać
— pisali autorzy publikacji.
CZYTAJ WIĘCEJ: Bandyci z Gruzji terroryzują Polskę! Ekspert w „Plus Minus”: „Walka została odpuszczona”; „Policjanci widzą, co robi komisja ds. Pegasusa”
W maju było głośno o gangu Czeczenów, którzy terroryzowali kupców z Modlińskiej. Polacy i Wietnamczycy od stycznia byli nękani przez czeczeńskich „ochroniarzy” zarządcy budynku. Policja biernie przyglądała się atakom Czeczenów z maczetami i kastetami na Polaków i Wietnamczyków.
CZYTAJ WIĘCEJ: Koszmar kupców z Modlińskiej. Od stycznia są nękani przez czeczeńskich „ochroniarzy” z kastetami! Co działo się dziś na hali?
Czyżby to było wszystko „bzdura?.
Berlin tonie w przemocy
Zajrzymy również do naszych sąsiadów Niemców, którzy kilka lat temu radośnie otworzyli granice dla migrantów. Dziś mają prawdziwe problemy. Według danych podanych przez niemiecką policję, w Berlinie dochodzi średnio do 10 ataków z użyciem noża. W samym tylko 2023 roku odnotowano aż 3412 takich zdarzeń.
Dane są jednoznaczne: aż 58 proc. podejrzanych o takie przestępstwa nie posiada niemieckiego paszportu. To nie przypadek, że najbardziej niebezpieczne miejsca stolicy – Kottbusser Tor i Görlitzer Park – od lat są znane z przestępczości związanej z imigracją.
Dramat Szwedów
Pani Poseł polecamy również tekst Grzegorza Górnego, który ukazał się na portalu wPolityce.pl nt. dramatycznej sytuacji, w której znaleźli się Szwedzi. Oto fragment:
Z doniesień szwedzkich mediów wynika, że w całym państwie działa około 200 karteli przestępczych, które łącznie mogą liczyć 62.000 członków pochodzenia pozaeuropejskiego. Największe z gangów kierowane są przez Turków, Kurdów, Syryjczyków, Irańczyków i Somalijczyków. Do najbardziej niebezpiecznych zadań, w tym do morderstw, rekrutują one nieletnich, którzy z powodu swego wieku nie są narażeni na wysokie kary więzienia. Szwedzka policja szacuje, że w kraju jest obecnie około 1700 osób niepełnoletnich, gotowych do strzelania na zlecenie. Minister sprawiedliwości sąsiedniej Danii Peter Hummelgaard skarży się, że nastolatkowie ze Szwecji wynajmowani są do brudnej roboty przez duńskie gangi, by przyjeżdżać do jego kraju i popełniać tam ciężkie przestępstwa
— pisał Górny.
CZYTAJ WIĘCEJ: Kraj gangów, nieletnich zabójców do wynajęcia, strzelanin i zamachów bombowych, czyli ubogacona kulturowo Szwecja
Tego chce Biejat w Polsce?
kk/X/wPolityce/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740607-oderwane-od-rzeczywistosci-opowiesci-biejat-o-migrantach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.