Na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego MON w podwarszawskim Helenowie doszło do spotkania szefów MSZ Polski i Chin - Radosława Sikorskiego i Wanga Yi. Podczas rozmów Sikorski dziękował Chinom za „rolę w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa narodowego”. Rzecznik resortu Paweł Wroński przekazał, że Polska i Chiny podjęły wspólne konkluzje, w których podkreślono poparcie dla porządku międzynarodowego „oparte na podstawowych zasadach prawa międzynarodowego, Karcie Narodów Zjednoczonych i przypomniały, że fundamentem Karty Narodów Zjednoczonych jest poszanowanie suwerenności terytorialnej”.
Jak wskazał resort, podczas spotkania rozmawiano o gospodarczych relacjach Polski i Chin, stosunkach unijno-chińskich oraz amerykańsko-chińskich.
Co ciekawe podczas spotkania Radosław Sikorski… dziękował Chinom za rolę w „utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego”.
CZYTAJ TAKŻE: Chiny zaprosiły Trumpa do Pekinu na szczyt z Xi Jinpingiem. „FT”: „Waszyngton wciąż nie udzielił odpowiedzi”. Co stoi na przeszkodzie?
Relacje polsko-chińskie
Po spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Chin odbyła się konferencja rzecznika MSZ Pawła Wrońskiego.
Nie było planowanych oświadczeń prasowych. Chcąc od razu przerwać jakieś spekulacje, prośba strony chińskiej wynikała z tego, że pan minister Wang Yi chciał dłużej porozmawiać z ministrem Radosławem Sikorskim. Ta rozmowa trwała od godziny 11 do godziny 14, czyli bardzo długo
— wskazał.
Poinformował on, że Polska i Chiny po raz kolejny wyraziły wzajemne zainteresowanie dialogiem na najwyższym szczeblu.
Chiny są bardzo ważnym państwem, mocarstwem i to bardzo miłe, że podczas rozmowy pan minister Wang Yi podkreślił, że Polska jest krajem, którego znaczenie w tej części Europy, i w ogóle w Europie, rośnie i dlatego ten dialog jest prowadzony, kontynuowany. Został przeprowadzony w formule komitetu międzyrządowego pod przewodnictwem obydwu ministrów
— dodał.
Relacje z prezydentem Nawrockim
Podczas konferencji prasowej Wroński próbował przekonywać, że relacje pomiędzy obozem prezydenta a MSZ są bardzo dobre.
Pod koniec tej rozmowy pan minister Sikorski poprosił pana ambasadora Jakuba Kumocha, ażeby pan ambasador pojechał do prezydenta Karola Nawrockiego i zrelacjonował mu przebieg wizyty
— wskazał.
Obecnie minister spraw zagranicznych Chin przebywa u prezydenta Karola Nawrockiego, a pan prezydent dysponuje najświeższymi informacjami
— dodał.
Więc widzicie państwo, że przynajmniej w tej sprawie współpraca na linii rząd-prezydent układa się bardzo dobrze
— zapewniał.
Eksport drobiu
Wroński poinformował o podpisaniu porozumienia w kwestii regionalizacji dotyczącego eksportu polskiego drobiu.
Eksport polskiego drobiu został wstrzymany od roku 2020, była bardzo krótka chwila, kiedy ten eksport został odblokowany, następnie pojawiły się kolejne ogniska ptasiej grypy i z tego względu w 2024 r. Chiny (…) wstrzymały import polskiego drobiu
— przypomniał Wroński.
Mamy nadzieję, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie
— powiedział rzecznik MSZ.
Sikorski jedzie do Chin
Na konferencji po spotkaniu, rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że Radosław Sikorski został zaproszony do odwiedzenia Chińskiej Republiki Ludowej.
Zaproszenie zostało przyjęte
— podkreślił.
Wroński poinformował też, że strona chińska zadeklarowała na spotkaniu, że poprze propozycję przystąpienia Polski do grupy G20, gdy takowa propozycja padnie.
W przyszłorocznej edycji tego spotkania udział weźmie prezydent Karol Nawrocki, który został zaproszony na niego przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz UE i Unię Afrykańską, odpowiada za ok. 85 proc. światowego PKB, 75 proc. światowego handlu i żyje w nich dwie trzecie populacji Ziemi.
Rosja i Białoruś
Rzecznik MSZ podczas później konferencji prasowej podkreślił, że podczas spotkania Polska i Chiny podjęły wspólne konkluzje, w których podkreślono poparcie dla porządku międzynarodowego „oparte na podstawowych zasadach prawa międzynarodowego, Karcie Narodów Zjednoczonych i przypomniały, że fundamentem Karty Narodów Zjednoczonych jest poszanowanie suwerenności terytorialnej”.
Te wartości powinny wyznaczać kierunek w wypracowaniu długotrwałego pokoju na Ukrainie
— dodał Wroński.
Zwróciliśmy uwagę naszym chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie. I mamy nadzieję, że te działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony chińskiej
— powiedział rzecznik MSZ.
Drony w Polsce
Wroński przekazał, że rozmowa dotyczyła też wtargnięcia w minionym tygodniu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.
Strona chińska została o tym poinformowana. Minister (Radosław Sikorski-PAP) zaznaczył wyraźnie, że tutaj trudno mówić o błędzie. Polskie stanowisko jest w tym przypadku jasne, była to próba sprawdzenia reakcji Polski, reakcji całego NATO na tego typu incydenty
— zaznaczył Wroński.
CZYTAJ TAKŻE: Sikorski w wywiadzie dla „FAZ” opowiada się za zestrzeliwaniem dronów nad Ukrainą. „Uważam, że powinniśmy to przemyśleć”
Rzecznik MSZ dodał, że rozmowa dotyczyła również naszych relacji z Białorusią i kwestii zamknięcia przejść granicznych.
Polska zwróciła uwagę Chinom, że to nie jest sytuacja korzystna dla nas. My podejmujemy decyzję, która jest również kosztowna dla Polski, jednak musi tę decyzję podjąć nasz kraj ze względu na powtarzające się prowokacje ze strony białoruskiej toczącą się wojnę hybrydową i trudno prowadzić swobodny handel w momencie, kiedy granica nie jest granicą bezpieczną
— podkreślił rzecznik MSZ.
CZYTAJ TAKŻE: Napięcie na wschodzie znów rośnie. Rozpoczęły się białorusko-rosyjskie ćwiczenia Zapad-25. W odpowiedzi Polska zamknęła granicę z Białorusią
as/300 Polityka/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740606-sikorski-dziekowal-chinom-za-zapewnianie-pokoju
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.