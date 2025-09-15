Założyciel Kanału Zero niedawno zaapelował o odebranie odznaczenia Virtuti Militari Maksymilianowi Sznepfowi, jednemu z dowódców podczas Obławy Augustowskiej, w wyniku której komuniści wymordowali ok. 600 Polaków. Na apel dziennikarza zareagowała Kancelaria Prezydenta, wyjaśniając, że w istocie Sznepf nigdy nie otrzymał tego odznaczenia - to komuniści nadali mu swój order, istotnie różniący się od prawdziwego odznaczenia Virtuti Militari.
W odpowiedzi na apel Krzysztofa Stanowskiego o odebranie VM jednemu ze sprawców Obławy Augustowskiej: mimo zawłaszczonych nazw, ordery przyznawane w PRL nie były odznaczeniami II RP (na tym KW data 1944 zamiast 1920, orzeł bez korony). Odebranie orderu potwierdziłoby, że został przyznany
— wyjaśniła na platformie X Agnieszka Jędrzak, minister w KPRM odpowiedzialna m.in. za odznaczenia. W podobnym duchu niedawno wypowiadał się w tej sprawie szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
„Schnepf nie posiada żadnego odznaczenia”
Tymczasem Dorota Wysocka-Schnepf już kilkukrotnie stając w obronie swojego teścia w starciu z Krzysztofem Stanowskim podkreślała, że Maksymilian Sznepf rzekomo dostał odznaczenia Virtuti Militari za walkę z Niemcami w II wojnie światowej. Jednocześnie konsekwentnie bagatelizuje jego odpowiedzialność za współudział w Obławie Augustowskiej, w wyniku której komuniści zamordowali ok. 600 Polaków.
Pani Minister z Kancelarii Prezydenta, zajmująca się odznaczeniami i nominacjami, oficjalnie stwierdza, że Schnepfowi nie można odebrać orderu, ponieważ to by oznaczało, że ktokolwiek mu go przyznał. Mówiąc krótko - Schnepf nie posiada żadnego odznaczenia, nawet jeśli jakimś bliskim mu osobom wydaje się, że jest inaczej
— podkreślił Krzysztof Stanowski.
