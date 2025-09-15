Premier Donald Tusk ogłaszając pod koniec lipca zmiany w rządzie mówił, że „stanąć twardo na ziemi” i „wziąć się do roboty”. „Jeszcze się zdziwicie naprawdę, do czego są zdolni ludzie, którzy mają taką determinację, jak koleżanki i koledzy, którzy dzisiaj stoją tutaj ze mną” - mówił Tusk. Cóż, okazało się, że „koleżanki i koledzy” premiera najwyraźniej tej „determinacji” nie mają albo Polacy jej nie zauważyli, bo wyniki najnowszego sondażu wskazują, że nie widzą oni większej różnicy w funkcjonowaniu rządu. Aż 70 proc. ankietowanych oceniło, że nie widzi zmiany na lepsze
Polacy nie widzą zmiany na lepsze
Pracownia United Surveys, na zlecenie Wirtualnej Polski, zapytała Polaków, czy widzą zmianę w funkcjonowaniu rządu Donalda Tuska po przeprowadzeniu rekonstrukcji. Aż 70 proc. ankietowanych oceniło, że nie widzi zmiany na lepsze.
W tej grupie 37,4 proc. respondentów „raczej nie dostrzega poprawy”, a 32,6 proc. „zdecydowanie nie dostrzega poprawy”„
— czytamy.
Poprawę w działaniu rządu widzi zaledwie 23,4 proc.
19,9 proc. stwierdza, że „raczej dostrzega poprawę”, natomiast 3,5 proc. „zdecydowanie dostrzega poprawę”. Grupa niezdecydowanych lub niemogących ocenić sytuacji stanowi 6,6 proc. badanych, odpowiadając „nie wiem/trudno powiedzieć”.
— podaje WP.
Sympatycy koalicji podzieleni
To nie koniec złych wieści dla rządu Tuska. Również elektorat koalicji rządzącej są w tej ocenie podzieleni. 47 proc. z nich dostrzega poprawę w jakości rządzenia, ale 46 proc. nie widzi zmiany na lepsze. 7 proc. ankietowanych nie potrafiło ocenić sytuacji.
Inaczej sytuacja wygląda wśród sympatyków opozycji. 90 proc. z nich nie dostrzega zmiany na lepsze w działaniach rządu.
Co znamienne, nikt z wyborców opozycji (0 proc.) nie zadeklarował, że „zdecydowanie dostrzega poprawę”. Tylko 7 proc. „raczej dostrzega poprawę”, a 3 proc. nie ma zdania
— czytamy.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- Rekonstrukcja rządu. „Reseciarz” Tusk miota oskarżeniami, opowiada o rosyjskich wpływach i „wewnętrznym sabotażu”
- Tusk mebluje rząd. Surowa ocena nowej Rady Ministrów. „To karykatura państwa”; „Tam już tylko Babci Kasi brakuje”; „Rząd Parodii Narodowej”
kk/Wirtualna Polska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740601-porazka-rekonstrukcji-70-proc-nie-widzi-zmiany-na-lepsze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.