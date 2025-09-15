„Kwestia reparacji została prawnie zamknięta” - powiedział Knut Abraham, poseł do Bundestagu i pełnomocnik rządu RFN ds. współpracy z Polską. W rozmowie z siecią redakcji RND, Knut mówi o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie. Zdaniem niemieckiego polityka, zachodni sąsiad może Polsce - zamiast reparacji - zaoferować gwarancje bezpieczeństwa. „Przesłaniem dla polskiego prezydenta powinno być to, że każde wzmocnienie bezpieczeństwa Polski oznacza wzmocnienie bezpieczeństwa Niemiec, niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc finansową, systemy uzbrojenia czy jednostki Bundeswehry” - podkreślił. Najwyraźniej zapomniał, że oba kraje są w NATO, więc jego wypowiedź… Nie jest niczym odkrywczym ani nie może być formą rekompensaty za zbrodnie II wojny światowej.
Przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego w rocznicę wybuchu II wojny światowej rozwścieczyło Erikę Steinbach. Nawrocki jasno i wprost podkreślił, że jako prezydent RP będzie domagał się od Niemiec reparacji. Przewodnicząca Związku Wypędzonych w Niemczech w latach 1998–2014 napisała na X, że… to Polska powinna zapłacić Niemcom. Choć takie wypowiedzi to już szczyt wszystkiego, Steinbach nie jest w swoim kraju osamotniona w ocenie, że Polsce „nie należą się” reparacje.
Co tym razem zamiast reparacji?
Aż tak bezczelny nie był w swoim stanowisku na ten temat Knut Abraham, niemiecki poseł i koordynator MSZ w Berlinie ds. współpracy z Polską.
Kwestia reparacji została prawnie zamknięta
— powiedział sieci redakcji Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) w przeddzień spotkania prezydenta Nawrockiego z niemieckim przywódcą Steinmeierem oraz kanclerzem Merzem.
„Prawnie zamknięta” przez narzucone nam siłą władze, a konkretnie - agenta sowieckiego udającego prezydenta, czyli Bolesława Bieruta.
Potrzebne jest nowoczesne przełożenie zobowiązania Niemiec: w przeciwieństwie do tamtych czasów, kiedy Polska była ofiarą, obecnie Niemcy i Polska wspierają się nawzajem. Musimy to również potwierdzić militarnie i finansowo. W ten sposób można by połączyć aktualną kwestię bezpieczeństwa z historycznym zobowiązaniem
— przekonywał.
Pełnomocnik opowiada także o pomniku
Czyżby chodziło o to, aby powiedzieć, że się „coś zrobi”, a tak naprawdę nie zrobić nic? Bo przecież Polska i Niemcy to kraje członkowskie NATO i wywiązują się ze zobowiązań wynikających z członkostwa w Sojuszu.
Przesłaniem dla polskiego prezydenta powinno być to, że każde wzmocnienie bezpieczeństwa Polski oznacza wzmocnienie bezpieczeństwa Niemiec, niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc finansową, systemy uzbrojenia czy jednostki Bundeswehry
— podkreślił. Aha, czyli przy okazji też komuś tu zajrzał w oczy strach, że imperialnemu państwu, z którym Niemcy przez lata robiły intratne biznesy, zapewne w znacznym stopniu sponsorując obecną agresję na Ukrainę, przestaje wystarczać ta wyniszczająca wojna i zaczyna atakować i prowokować także kraje NATO.
Ale Abraham ma także inne pomysły na wykpienie się od reparacji. Apeluje bowiem o wzniesienie pomnika poświęconego polskim ofiarom wojny i okupacji w miejscu dawnej opery Krolla w Berlinie, czyli w miejscu, gdzie Hitler ogłosił w 1939 r. napaść na Polskę. To tam stanął „tymczasowy pomnik”, czyli sławetny głaz.
Nie można lekceważyć symboliki przyznania Polsce tak prominentnego miejsca w Berlinie dla upamiętnienia bezprecedensowych zbrodni popełnionych podczas II wojny światowej
— stwierdził.
Nie można lekceważyć także tego, że straty i zniszczenia spowodowane II wojną światową, bandyckim atakiem hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji, a po 1945 r.- uczynieniem z nas jednej z „kolonii” ZSRR, zahamowały rozwój Polski i doprowadziły nasz kraj do zapóźnienia względem państw Europy Zachodniej. „Okrągłe słowa” o „zobowiązaniu wobec Polski”, za którymi nie idą konkrety, to naprawdę stanowczo za mało. Najprawdopodobniej Niemcy doskonale o tym wiedzą i temat reparacji wciąż jest dla nich niewygodny.
