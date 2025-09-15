Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nagle ogłosił, że odwołał 25 prezesów i wiceprezesów sądów wbrew negatywnej opinii takiego ruchu kolegiów sądów. Co więcej, Żurek przy podjęciu swojej decyzji pominął KRS. Mowa zatem o zamachu na niezależność władzy sądowniczej. Tak rażące bezprawie ze strony ministra sprawiedliwości wywołało burzę w sieci.
Żurek przekroczył kolejną granicę – ignoruje Konstytucję i ustawy, pomija KRS i kolegia sądów. Jego „odwołania” to bezprawne kartki papieru, symbol uzurpacji władzy wykonawczej nad sądownictwem. Ludzie Tuska 13 grudnia świadomie weszli na drogę przestępstwa i nie mają już odwrotu. Jesteśmy świadkami kolejnego aktu systemowego niszczenia polskiego państwa
— zaznaczył Marcin Romanowski, poseł PiS.
Praworządność Żurka po Tuskowemu
— napisał Michał Woś, poseł PiS.
Majstersztyk prawnej ignorancji ministra Żurka. Najpierw zawiesza prezesów sądów, żeby mieć podstawę do ich odwołania i zwraca się do kolegiów, by zgodnie z prawem wyraziły pozytywne opinie, umożliwiające odwołanie. Następnie, gdy kolegia wyraziły opinie, ale negatywne, nie uznaje kolegiów (!!!) i odwołuje prezesów. Gość przejdzie do historii bezprawia, a o jego poczynaniach i losach będą uczyć na studiach prawniczych… i nie tylko
— podkreślił Jakub M. Iwaniec, sędzia.
Kogoś jeszcze dziwi? Art. 7 Konstytucji - zasada legalizmu już dawno w praktyce funkcjonariuszy reżimu 13 XII nie obowiązuje. Ciekawe na jaką gwarancję bezkarności liczą? Na niepamięć, nieudolność, bezsilność, protektorów, azyl… na co liczą?
— zapytał sędzia Maciej Nawacki.
Obserwujemy kolejny krok w kierunku ograniczania niezależności sądownictwa — Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał 25 prezesów i wiceprezesów sądów pomimo negatywnych opinii kolegiów sądów. Argument, że kolegia są „nieprawidłowo ukształtowane”, zatem ich opinie można zignorować, to niebezpieczny precedens. W warunkach demokratycznego państwa prawa instytucje sądowe muszą działać zgodnie z prawem— nie według politycznej logiki. Kiedy opinie gremiów samorządu sędziowskiego mają mniejszą wagę niż decyzja jednej osoby, tracimy kontrolę, system hamulców i równowagi. To nie “dobro wymiaru sprawiedliwości”, to krok ku jego unicestwieniu. Oczekujemy, że środowiska prawnicze wyrażą jasną deklarację: takie decyzje łamią fundamentalne zasady wymiaru sprawiedliwości i mogą podważyć zaufanie obywateli do sądów
— podkreśliło Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad vocem”.
Nie może być tak, że sędziowie będą się panoszyli w sądach. Brawo!
— Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski.
Macie świadomość, że takie odwołanie pomimo negatywnej opinii kolegium sądu nie wywołuje skutków prawnych, prawda?
— zapytał Paweł Tenerowicz, użytkownik X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740596-burza-w-sieci-po-czystkach-zurka-ignoruje-konstytucje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.