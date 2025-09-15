„Prezydent RP Karol Nawrocki przekazał prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi wszystkie szczegóły dotyczące rosyjskiej prowokacji; jesteśmy w 100 proc. pewni, że było to celowe działanie” - powiedział Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP, komentując w telewizji Fox Business wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Poparł też apel prezydenta Dondalda Trumpa o zaprzestanie kupowania rosyjskiej ropy.
Nie wierzymy, że to był błąd. Oczywiście, setki dronów leciały w kierunku Ukrainy, a wiele z nich już uderzyło w cel na Ukrainie lub zostało wyeliminowanych przez ukraińskie siły powietrzne. Ale tych 21 dronów nie znalazło się w Polsce przez pomyłkę. To był celowy krok Rosji i jesteśmy tego w 100 proc. pewni
— powiedział Przydacz w wywiadzie.
Prezydenckie rozmowy
Minister stwierdził, że podczas niedawnej rozmowy telefonicznej, prezydent Nawrocki przekazał prezydentowi Trumpowi wszystkie szczegóły na temat incydentu z ubiegłego tygodnia. Polityk ocenił przy tym, że była to próba sprawdzenia reakcji NATO, lecz zaznaczył, że Stany Zjednoczone i inni sojusznicy wykazali solidarność z Polską. Dodał, że im silniejsza będzie reakcja, tym mniej prawdopodobna będzie powtórka takiego incydentu.
Rosyjska dezinformacja
Min. Przydacz ostrzegł też przed prowadzoną przez Rosję operacją informacyjną na temat prowokacji.
Rosja rozpoczęła całą wojnę informacyjną, hybrydową operację w sferze informacyjnej i medialnej. Wiele dezinformacji rozeszło się po Polsce, że to nie były rosyjskie drony, że być może byli to Ukraińcy, albo, nie wiem, Białorusini, i tym podobne fake newsy. Musimy więc być bardzo czujni i bardzo precyzyjni, rozpowszechniając właściwe informacje na ten temat
— podkreślił.
Pytany o to, czy spodziewa się wojny z Rosją, minister stwierdził, że Polska nie chce wojny, ale właśnie dlatego musi się na nią przygotować i dlatego kupuje amerykańskie uzbrojenie.
Apel ws. gazu i ropy
Przydacz poparł również apel prezydenta Trumpa, by państwa europejskie przestały kupować rosyjską ropę naftową i gaz.
Moje przesłanie do wszystkich, którzy wciąż prowadzą interesy z Rosją, brzmi: „Przestańcie. Przestańcie, tak jak Polska zrobiła to wiele lat temu. Nie chcemy finansować reżimu Putina europejskimi pieniędzmi. Więc ktokolwiek kupuje gaz z Rosji, przestańcie to robić i skupmy się na dobrej współpracy z dobrym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki”
— podsumował.
as/PAP
