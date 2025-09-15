Szokujące informacje podał na platformie X europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda! Samochód polityka został ostrzelany z broni pneumatycznej. Do zdarzenia doszło w stolicy Belgii. W samochód, wedle relacji europosła, oddano „9 precyzyjnych strzałów” i był on jedynym ostrzelanym pojazdem. „Pieprzona brukselska dzicz” - napisał Buda. Europoseł
Do swego wpisu europoseł dołączył zdjęcie, na którym widać uszkodzoną szybę auta.
Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz!
— napisał.
W kolejnym wpisie europoseł zaznaczył, że w momencie ataku nie było go w aucie. Jego samochód był jedynym ostrzelanym samochodem.
9 precyzyjnych strzałów, w momencie ataku nie byłem w aucie, jedyne ostrzelane auto to moje, wygląda na zaplanowane działania, służby belgijskie działają. Dziękuję za słowa wsparcia
— napisał.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740589-ostrzelano-samochod-europosla-pis-buda-brukselska-dzicz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.