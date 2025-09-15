PILNE

Szokująca sytuacja! Samochód europosła PiS został ostrzelany z broni pneumatycznej. Buda: "Pieprzona brukselska dzicz"

autor: Fratria/X
Szokujące informacje podał na platformie X europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda! Samochód polityka został ostrzelany z broni pneumatycznej. Do zdarzenia doszło w stolicy Belgii. W samochód, wedle relacji europosła, oddano „9 precyzyjnych strzałów” i był on jedynym ostrzelanym pojazdem. „Pieprzona brukselska dzicz” - napisał Buda. Europoseł

Do swego wpisu europoseł dołączył zdjęcie, na którym widać uszkodzoną szybę auta.

Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz!

— napisał.

W kolejnym wpisie europoseł zaznaczył, że w momencie ataku nie było go w aucie. Jego samochód był jedynym ostrzelanym samochodem.

9 precyzyjnych strzałów, w momencie ataku nie byłem w aucie, jedyne ostrzelane auto to moje, wygląda na zaplanowane działania, służby belgijskie działają. Dziękuję za słowa wsparcia

— napisał.

