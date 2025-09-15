Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji, we wpisie na platformie X pt. „Pożyteczni idioci obcych interesów” punktowała Koalicję 13 grudnia za jej działania zgodnie z interesami Rosji. Na wpis agresywnie zareagował europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek, co spotkało się z ripostą.
W ostatnich dniach towarzystwo z PO, Lewicy i całej reszty tej patokoalicji Tuska wpadło w amok szczucia na wszystkich, którzy zwracają uwagę na niedostatki w polskim systemie obronności, nie chcą wydawać kolejnych milionów na socjal dla bezrobotnych Ukraińców i nie chcą wciągania Polski w wojnę. Prym w tym hejcie wiodą antypolskie „tuzy” intelektu z Lewicy jak Krzysztof Śmiszek, czy Joanna Scheuring-Wielgus, a nad całością czuwa znany ze swojej antyrosyjskości Donald Tusk, który razem z Waldemarem Pawlakiem z PSL podpisał słynną i szalenie niekorzystną dla Polski umowę gazową z rosyjskim Gazpromem. Dlatego jak to mówią - po czynach ich poznacie. Zatem spójrzmy na dorobek tych pożytecznych idiotów obcych spraw z koalicji Tuska, którzy teraz wszystkich zdroworozsądkowych wyzywają od ruskich i próbują nakręcać prowojenną histerię
— napisała na platformie X Ewa Zajączkowska-Hernik.
Europosłanka Konfederacji wskazała szereg działań obecnej władzy, które były na rękę Rosji.
Głosowali przeciwko budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej w trakcie wojny hybrydowej, jaką toczyli i wciąż toczą z nami Putin i Łukaszenka. Wspierali nielegalnych imigrantów na granicy polsko-białoruskiej wysłanych tam przez Putina i Łukaszenkę, by destabilizować sytuację po naszej stronie. Od początku popierają Zielony Ład, który dewastuje unijne gospodarki i obniża naszą konkurencyjność a rachunku szybują pod sam sufit - Rosja pewnie rozpacza z tego powodu, prawda? Rezygnują z blokowania umowy z Mercosur, która dobije polskie rolnictwo i napcha rosyjskie kieszenie, bo brazylijski sektor opiera się na rosyjskich nawozach oraz środkach ochrony roślin. Przez ponad 1,5 roku swoich rządów nie zrobili NIC, by stworzyć polski system antydronowy
— zaznaczyła Zajączkowska-Hernik.
Wszystko na korzyść Rosji, wszystko przeciwko polskim interesom. A teraz jeszcze z uporem maniaka przedłużają wbrew woli większości Polaków 800+ oraz darmową ochronę zdrowia dla bezrobotnych Ukraińców i próbują wmawiać ludziom, że przywileje socjalne dla bezrobotnych Ukraińców w wieku poborowym, żeby siedzieli w Polsce, to… walka z Rosją. Powiedzą i zrobią nawet największą bzdurę, żeby tylko ukryć, że są sługami narodu ukraińskiego, a nie polskiego. Jakby bronili interesu Polaków tak, jak walczą z pianą na ustach o kasę dla bezrobotnych Ukraińców latających tu z banderowskimi flagami, to Polakom żyłoby się trochę lepiej, a 3/4 partii koalicyjnych nie szorowałaby pod progiem wyborczym. Ale niestety tak nie jest, bo Polskę mają zwyczajnie gdzieś i liczy się tylko tępa propaganda, by utrzymać się przy korycie, nawet za cenę wpędzenia Polski w wojnę
— stwierdziła europosłanka Konfederacji.
Starcie Zajączkowskiej-Hernik ze Śmiszkiem
Na wpis Zajączkowskiej-Hernik zareagował Krzysztof Śmiszek. Na marginesie warto wspomnieć, że niedawno na forum Parlamentu Europejskiego doszło do starcia Zajączkowskiej-Hernik ze Śmiszkiem. „Tak bardzo podoba ci się wojna? To zabieraj swojego partnera (Biedronia) i idź na front” - mówiła wówczas w stronę Śmiszka posłanka Konfederacji.
Ewa, Chat GPT ci pisze te tweety? To dobrze że z rosyjskiego tłumaczy. Rozumiem, że nie ochłonęłaś po ostatniej debacie plenarnej, ale wystarczy. Btw, nie rzuciłaś żadnego żartu o żonie. Wszystko ok?
— napisał na platformie X Krzysztof Śmiszek, europoseł Nowej Lewicy.
Tobie chyba jakaś terapia jest potrzebna. Zamiast merytorycznie odnieść się do wypisanych zarzutów, zachowujesz się jak rozhisteryzowany aparatczyk, który tyle się nażarł swojej własnej propagandy, że jedyne co potrafi powiedzieć to „rosja, rosja, rosja, rosja”. PS. I może dla Ciebie lanie własnej matki jest żartem, ale śpieszę poinformować, że kobiety nie lubią być maltretowane - przekaż Robertowi
— zareagowała na atak Śmiszka Zajączkowska-Hernik.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740587-zajaczkowska-hernik-do-smiszka-chyba-potrzebujesz-terapii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.