W zeszłym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej wygłosiła w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii Europejskiej. W Polsce zostało ono przyćmione przez kwestie bezpieczeństwa związane z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń publiczną. Na konferencji prasowej pochylili się nad nim europosłowie PiS: Anna Zalewska, Tobiasz Bocheński i Jacek Ozdoba. „Cała klimatyczna i ekologiczna propozycja Unii Europejskiej ma być wdrażana w pełnej skali” - ostrzega wiceprezes PiS.
KE nie rezygnuje z Zielonego Ładu
Tobiasz Bocheński zwrócił uwagę, że Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu powiedziała, że Komisja Europejska zamierza kontynuować Zielony Ład.
W zeszłym tygodniu miało miejsce bardzo ważne wystąpienie Ursuli von der Leyen dot. stanu Unii Europejskiej. Szefowa Komisji powiedziała, że zamierza kontynuować Zielony Ład
— zaznaczył Bocheński przypominając słowa Rafała Trzaskowskiego z kampanii prezydenckiej, kiedy kandydat Donalda Tuska przekonywał, że Zielonego Ładu już nie ma.
Bocheński podkreślił na konferencji, że „cała klimatyczna i ekologiczna propozycja UE ma być wdrażana w pełnej skali”.
Ursula von der Leyen mówiła, że cała Unia Europejska ma wdrożyć pakt migracyjny - to oznacza, że będzie domagała się również od Polski wdrożenia i implementacji paktu migracyjnego - zupełnie inaczej niż Polakom mówią politycy, tacy jak Donald Tusk
— zaznaczył europoseł.
Powiedziała, że zamierza osiągać wszystkie, wcześniej ustalone cele klimatyczne. W Polsce przedstawia się to zupełnie inaczej, jakoby Unia zamierzała zreformować Zielony Ład i dyrektywy obciążające polską gospodarkę. Dzisiejszy kurs Komisji jest nieodpowiedzialny i nie rozumie pozycji takich państw jak Polska
— zaznaczył.
Bocheński zauważył, że choć europosłowie Koalicji Obywatelskiej niekiedy krytykują politykę Komisji Europejskiej, to w Strasburgu podczas wystąpienia szefowej KE, jako pierwsi wstali, aby ją oklaskać.
Politycy KO opowiadają, że będą walczyli z zakazem sprzedaży aut spalinowych, z Zielonym Ładem, paktem migracyjnym, a w Strasburgu jako pierwsi wstają i oklaskują von der Leyen. My będziemy walczyli o interes Polski
— zapewnił wiceprezes PiS.
„Żądamy weta ze strony Polski”
Z kolei europoseł Anna Zalewska zwróciła uwagę na szaleństwo ekologiczne, które wciąż jest propagowane przez Komisję Europejską.
Wbrew rozumowi, logice, gospodarce i przeciwko Europejczykom - tak trzeba zdefiniować wystąpienie Ursuli von der Leyen i zdefiniować to, co dzieje się w Unii Europejskiej
— powiedziała na wstępie europosłanka.
Jestem wśród tych, którzy pracują nad absolutnym szaleństwem i sprzeciwiają się niemu tzn. obniżeniu emisji CO2 o 90 proc. do 2040. Nie ma żadnych badań i dowodów na to, że osiągniemy cel na 2030, czyli obniżenie emisji o 55 proc. Rada UE nie chce się tym zajmować, Parlament Europejski się boi i chce to zostawić na Radę Europejską. Żądamy weta ze strony Polski i nieszukania kompromisu
— powiedziała europosłanka PiS.
„Chcą nam sprzedać truciznę”
Jacek Ozdoba powiedział, że zostanie wysłany list dot. sprzeciwu tych „szaleńczych pomysłów Unii Europejskiej”.
Mówimy sprawdzam europejskim politykom i europosłom z Platformy. Stąd, z naszej inicjatywy, zostanie wysłany list dot. sprzeciwu wobec tych szaleńczych pomysłom Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że posłowie Platformy przestaną w końcu okłamywać. Polityczna schizofrenia, którą uprawia Donald Tusk polega na tym, że co innego mówi, a co innego robi. Fakty są takie, że te przepisy, które są przyjmowane przez instytucje unijne oznaczają katastrofę
— podkreślił Ozdoba.
90 proc. redukcji CO2 jest nierealne, nie ma ugruntowania naukowego. Zażynanie europejskiej gospodarki i zabieranie z kieszeni Polaków tysięcy złotych, które będą wędrowały do różnych instytucji finansowych poprzez te dziwne mechanizmy, pokazuje, że ci szkodnicy polityczni chcą nam sprzedać truciznę. Każdy z państwa już płaci europodatek, a będzie coraz gorzej. Mam nadzieję, że posłowie PO staną po stronie Polski
— powiedział europoseł Jacek Ozdoba.
