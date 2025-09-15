Ministerstwo sprawiedliwości właśnie pochwaliło się, że minister Waldemar Żurek odwołał 25 prezesów i wiceprezesów sądów pomimo tego, iż kolegia sądów wydały negatywne opinie wobec wniosków o ich odwołanie! Co więcej, przy swojej decyzji Żurek pominął KRS, której nie uznaje. „Zła wiadomość dla pana Ministra Waldemara Żurka. Skoro kolegia poszczególnych sądów negatywnie zaopiniowały odwołanie prezesów i wiceprezesów sądów, to pismo, w którym informuje on o ‘odwołaniu’ jakiegokolwiek sędzię z funkcji nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych” - zaznaczył na platformie X mec. Bartosz Lewandowski.
Co ciekawe, MS swój komunikat w całej sprawie zatytułowało: „Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał prezesów i wiceprezesów sądów, pomimo negatywnej opinii kolegiów sądów”, jednoznacznie wskazując, że minister zdecydował się wypowiedzieć wojnę sędziom i ignorować ich stanowisko.
Minister Waldemar Żurek odwołał kolejnych 25 prezesów i wiceprezesów sądów. W sumie to już 45 osób pozbawionych funkcji, zgodnie z zapowiedzią z początku swojego urzędowania. Wyjątkiem jest prezes sądu wojskowego, objęty odrębną procedurą, która jest w toku
— pochwaliło się MS na platformie X.
Represje Żurka objęły tych sędziów, którzy ośmielili się uczestniczyć w procedurach awansowych ukształtowanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, której Żurek nie uznaje, albo też chociażby podpisywali się pod listami poparcia dla kandydatów do aktualnej KRS!
Dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga odważnych decyzji. Nie można pozostawiać na kluczowych stanowiskach osób, które uczestniczyły w upolitycznionej procedurze awansowej przed nieprawidłowo powołaną Krajową Radą Sądownictwa. Ich dalsze urzędowanie godziłoby w niezależność sądów i zaufanie obywateli do państwa prawa
— wypalił Żurek, usprawiedliwiając swoje czystki.
Dlaczego MS zignorowało negatywne opinie kolegiów sądów? Resort kierowany przez Żurka stwierdził, że „pochodziły z organów ukształtowanych na podstawie przepisów ograniczających samorządność sędziowską, przy czym członków tych kolegiów w przeważającej części powołał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro”.
A jak resort sprawiedliwości tłumaczy pominięcie opinii Krajowej Rady Sądownictwa? Otóż według ministerstwa kierowanego przez Żurka jest ona nieprawidłowo ukształtowana, zatem można ją pominąć.
Mec. Lewandowski: Pismo Żurka nie wywołuje skutków prawnych
Mecenas Bartosz Lewandowski zauważył, że skoro kolegia 25 sądów negatywnie zaopiniowały wnioski Żurka, to pismo szefa MS nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Co więcej ostrzegł, że Żurek za swoje obecne działania może odpowiadać karnie za przekroczenie swoich uprawnień.
Zła wiadomość dla pana Ministra Waldemara Żurka. Skoro kolegia poszczególnych sądów negatywnie zaopiniowały odwołanie prezesów i wiceprezesów sądów, to pismo, w którym informuje on o „odwołaniu” jakiegokolwiek sędzię z funkcji nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych i może być oprawione w ramkę jako przykład „uzurpacji” ze strony władzy wykonawczej wobec sądownictwa w Polsce. Brak opinii KRS to również wada, której „przeskoczyć” się nie da
— napisał na platformie X mec. Bartosz Lewandowski.
I jedna ważna rzecz: twierdzenie jakoby orzeczenie TSUE stosowane w bardzo wąskiej liczbie spraw, skutkowało uchyleniem obowiązujących przepisów ustawy, to jakieś nieporozumienie. Nawet w przypadku pierwszeństwa stosowania, to Konstytucja stanowi najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Organy władzy publicznej - w szczególności Ministrowie - muszą działać na podstawie i w granicach prawa (art. 7). Za przekroczenie swojej władzy mogą odpowiadać karnie co najmniej z art. 231 KK. I żadne komunikaty czy zaklęcia „Silnych Razem” tego nie zmienią
— dodał.
