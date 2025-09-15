Rok po powodzi z 2024 roku w wielu miejscach Głuchołaz i w okolicznych wsiach ślady żywiołu nadal są widoczne. Według szacunków władz miasta, ponad połowa poszkodowanych nadal prowadzi remonty swoich mieszkań. Były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej prof. Andrzej Bartkowiak na antenie telewizji wPolsce24 przyznał, że rok, który minął od niszczycielskiej powodzi został zmarnowany. „Uważam, że się spóźniliśmy, mogliśmy wiele rzeczy zrobić lepiej i wielu ludziom pomóc wcześniej. Przez ten rok nie zrobiliśmy nic. Tama jest niewyremontowana. Dzisiaj słyszę, że zbierają pieniądze, aby w przyszłym roku ruszyć, a pełna gotowość będzie za pięć lat. Czyli teraz przez pięć lat ci ludzie mają co wieczora się modlić, kiedy zaczyna padać, żeby woda do nich nie przyszła?” - powiedział prof. Andrzej Bartkowiak.…
