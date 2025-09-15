Według najnowszego sondażu OGB, do Sejmu weszłyby tylko cztery ugrupowania - KO i trzy obecnie opozycyjne formacje. Takie wyniki oznaczałyby katastrofę dla Koalicji 13 grudnia - do Sejmu nie wyszłyby zarówno Polska 2050, PSL, jak i Nowa Lewica. W ławach sejmowych nie zasiedliby także posłowie Partii Razem.
Zgodnie z sondażem OGB, na największe poparcie mogłaby liczyć KO, zdobywając 34,52 proc. głosów (wzrost o 1,2 pkt proc.). Dalej jednak znalazły się już tylko formacje prawicowe: PiS z poparciem 30,82 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.), Konfederacja z poparciem 16,86 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc., największy w zestawieniu). Ostatnią formacją, która weszłaby do Sejmu, byłaby Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, z poparciem 6,48 proc.
Sondaż pokazał katastrofę koalicjantów KO i najwyraźniej cenę, jaką te partie płacą za zostanie „przystawkami” Donalda Tuska. Poza Sejmem znalazłoby się PSL z poparciem zaledwie 1,72 proc. wyborców (spadek o 1,7 pkt proc., największy w zestawieniu), Polska 2050, uzyskując jedynie 2,22 proc. głosów (spadek o 1,3 pkt proc.), progu wyborczego nie przebiłaby też Nowa Lewica, zdobywając 4,74 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.). Do Sejmu nie dostałaby się również Partia Razem, z poparciem 2,64 proc. wyborców (spadek o 0,7 pkt proc.).
Pracownia OGB wykonała swoje badanie w dniach 2-9 września 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków metodą CATI.
