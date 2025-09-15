TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Bielan: Tusk przegrał najważniejsze wybory, wie, że odejdzie. Konfederacja musi powiedzieć, czy podtrzyma jego układ

europoseł Adam Bielan
Tusk przegrał najważniejsze w jego życiu wybory prezydenckie. W Polsce nie da się na dłuższą metę rządzić przeciwko prezydentowi. Tusk zdaje sobie sprawę z tego, że przy tak chybotliwej większości za chwilę odejdzie” - powiedział w Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Adam Bielan. Polityk skomentował insynuacje o prorosyjskość PiS-u i Konfederacji, jakie Tusk zamieścił w mediach społecznościowych. „Tusk i Sikorski bratali się z Putinem i Ławrowem i to po słynnym przemówieniu Putina w 2007 r. w Monachium. Wtedy powiedział całej Europie, że będzie się zbroić i odbudowywać imperium rosyjskie” - przypomniał gość red. Marcina Wikły.

CZYTAJ TAKŻE: Insynuacje „reseciarza” Tuska. Wczoraj wzywał do jedności, dziś… przypisuje PiS „zdejmowanie z Rosji odpowiedzialności”

