„Tusk przegrał najważniejsze w jego życiu wybory prezydenckie. W Polsce nie da się na dłuższą metę rządzić przeciwko prezydentowi. Tusk zdaje sobie sprawę z tego, że przy tak chybotliwej większości za chwilę odejdzie” - powiedział w Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Adam Bielan. Polityk skomentował insynuacje o prorosyjskość PiS-u i Konfederacji, jakie Tusk zamieścił w mediach społecznościowych. „Tusk i Sikorski bratali się z Putinem i Ławrowem i to po słynnym przemówieniu Putina w 2007 r. w Monachium. Wtedy powiedział całej Europie, że będzie się zbroić i odbudowywać imperium rosyjskie” - przypomniał gość red. Marcina Wikły.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740565-bielan-czy-konfederacja-chce-podtrzymac-uklad-tuska