Mateusz Morawiecki apeluje, by wzmocnić polską obronność, „uwalniając polski sektor dronowy”. Były premier udostępnił nagranie, w którym zwraca uwagę na „potencjał polskich firm”.
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości poruszył temat potrzeby ochrony polskiego nieba. To odpowiedź na rosyjskie zagrożenie, którego świadkami byliśmy 10 września.
Musimy uwolnić polski sektor dronowy! Polska, aby być bezpieczna musi być silna wielowymiarowo
– pisze Morawiecki.
„Włączać przedsiębiorstwa prywatne”
Do swojego wpisu dodał nagranie, na którym mówi, jak to zrobić:
Włączać przedsiębiorstwa prywatne, które by mogły prowadzić działania na zasadzie dużej elastyczności. Szybko dostosowywać się do tego, co jest potrzebne na polu walki.
W dalszej części filmu słyszymy głos lektora, który przekonuje:
Mamy know-how, świetnych polskich inżynierów, potencjał polskich firm. Teraz czas na utorowanie im szlaku poprzez konkretne i natychmiastowe działania deregulacyjne.
Zwrócono też uwagę na fakt, że polskie technologie już działają – chroniąc Ukrainę.
Ostatnie wydarzenia nad polskim niebem dowiodły, że na już potrzebujemy nowoczesnego systemu monitorowania nieba. Polskie technologie radarowe i dronowe sprawdziły się w wojnie na Ukrainie, a nasze firm dysponują nowymi patentami i pomysłami. Polski rząd musi w końcu zacząć działać. Współpracujmy. Politycy, przedsiębiorcy, naukowcy, wojskowi. Bo Polska, aby być bezpieczna, musi być silna wielowymiarowo
– słyszymy.
mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740561-morawiecki-musimy-uwolnic-polski-sektor-dronowy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.