Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska wskazała w Telewizji wPolsce24 na podstawową „wadę” tzw. edukacji zdrowotnej, czyli przedmiotu forsowanego przez szefową MEN Barbarę Nowacką. „Pani minister - po raz kolejny - niezgodnie z konstytucją nie przeprowadziła szerokiej konsultacji społecznej. To jest obowiązek” - mówiła.
Edukacja zdrowotna
W programie „Kielczyk i Goście” była prezes TK odniosła się m.in. do wprowadzenia do szkół przedmiotu pod nazwą „edukacja zdrowotna”, który wywołuje sprzeciw wielu rodziców i autorytetów związanych z polską oświatą.
Pani minister - po raz kolejny - niezgodnie z konstytucją nie przeprowadziła szerokiej konsultacji społecznej. To jest obowiązek, bo to są takie obszary, które wchodzą w te konstytucyjne uprawnienia rodziny, bo jednak nasza konstytucja tę rodzinę stawia w bardzo mocnej pozycji i te konsultacje powinny być przeprowadzone. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który jasno wskazuje, że jest taki obowiązek…
