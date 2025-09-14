spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” opowiedział się za przechwytywaniem rosyjskich dronów i rakiet w ukraińskiej przestrzeni powietrznej, a także za kontrolą statków wpływających na Bałtyk. Jego zdaniem Traktat UE jest lepszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy niż art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.
Sikorski chciałby zestrzeliwać drony nad Ukrainą
Sikorski uważa, że Polska, NATO i UE powinny odebrać wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski jako „pobudkę” motywującą do przyspieszenia przygotowań obronnych. Jego zdaniem ani Polska, ani Niemcy nie są obecnie w stanie odeprzeć ataków setek dronów na raz. Przyznał, że pod tym względem Ukraina wyprzedza oba kraje. To nie my trenujemy Ukraińców, ale oni nas – stwierdził.
Jeżeli pytacie mnie państwo o mój osobisty pogląd: uważam, że powinniśmy to przemyśleć
— powiedział Sikorski pytany o przechwytywanie rosyjskich dronów poza polską przestrzenią powietrzną.
Minister przypomniał, że utworzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą, zaproponowane przez szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka, już rok temu było przedmiotem dyskusji.
Technicznie jako NATO i UE bylibyśmy do tego zdolni, ale nie jest to decyzja, którą Polska może podjąć sama, lecz tylko z sojusznikami
— wyjaśnił minister.
Jeżeli Ukraina poprosi nas o zestrzeliwanie (dronów i innych obiektów latających) nad jej terytorium, to będzie to dla nas korzystne
— ocenił Sikorski.
Kontrolą statków wpływających na Bałtyk?
Zdaniem szefa MSZ, Niemcy lub inne kraje NATO mogłyby utworzyć strefę kontroli na Morzu Północnym, aby kontrolować statki tzw. floty cieni wpływające na Bałtyk. Jak podkreślił, na około 800 takich statków nałożone zostały sankcje, podobnie jak na kapitanów i członków załóg tych jednostek.
Jak zaznaczył Sikorski, przepuszczanie tankowców, które w rzeczywistości są „wrakami”, łączy się z ryzykiem dla środowiska naturalnego. Minister przypomniał, że katastrofa platformy Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej kosztowała koncern paliwowy 82 mld dolarów.
Jeżeli chociażby jeden z rosyjskich statków, z których dwa już poszły na dno na Morzu Azowskim, zatonie na Bałtyku, będziemy mieli do czynienia z katastrofą środowiskową o nieznanych dotychczas rozmiarach
— ocenił.
Gwarancje bezpieczeństwa
Pytany o udzielenie Ukrainie gwarancji podobnych do art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, Sikorski zwrócił uwagę, że zapis ten jest „bardzo nieprecyzyjny”, gdyż nie gwarantuje automatycznie pomocy, lecz zapewnia jedynie „reakcję w jakiejś formie”.
Traktat UE jest znacznie bardziej precyzyjny. Zobowiązuje wszystkich członków do wsparcia zaatakowanego kraju i to wszystkimi środkami. To ma większą wartość. Dlatego nie zastanawiałbym się tak bardzo nad art. 5
— wyjaśnił.
Wspomnienie „hołdu berlińskiego”
Ustosunkowując się do swoich słów, że Europa nie powinna obawiać się niemieckiej potęgi, lecz raczej braku niemieckiego przewodnictwa (podczas wizyty w 2011 r. w Berlinie Sikorski powiedział, że bardziej obawia się niemieckiej bezczynności niż niemieckiej siły, a wypowiedź ta była potem nazywana przez niektórych „hołdem berlińskim”), Sikorski tłumaczył się, że jego wypowiedź dotyczyła punktu szczytowego kryzysu waluty euro, na który ówczesna kanclerz RFN Angela Merkel zareagowała późno.
Dzisiaj bardzo doceniamy to, że Niemcy zmieniły swoją konstytucję, aby pozyskać pieniądze na infrastrukturę i obronność. Niemcy i wiele innych krajów z Europy Zachodniej zbyt długo przejadały dywidendę pokojową i likwidowały przemysł obronny. To utrudnia obecnie nowy start. Straciliśmy pierwsze dwa lata rosyjskiej wojny napastniczej na przemówienia, zaniedbując czyny. Teraz, gdy Putin testuje także nasze granice, definitywnie nie mamy czasu do stracenia
— podsumował Sikorski w wywiadzie dla „FAZ”.
Wywiad z szefem polskiej dyplomacji ukaże się w poniedziałkowym wydaniu gazety; podstawą omówienia jest wersja dostępna w internecie.
