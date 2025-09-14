Były prezydent Andrzej Duda po ostrej wymianie z Borowskim: Tym razem debata też była żarliwa. Dziękuję Wam za szczerą i otwartą dyskusję

Nawet najostrzejszy spór w tym gronie to zawsze konstruktywna rozmowa z ludźmi oddanymi sprawom Rzeczypospolitej. A wciąż mamy jeszcze wiele do zrobienia!” - napisał w mediach społecznościowych były prezydent Andrzej Duda po XX Zjeździe Klubów Gazety Polskiej.

Na spotkaniu Klubów Gazety Polskiej z byłym prezydentem Andrzejem Dudą doszło do ostrej wymiany zdań. Adam Borowski zadał kilka pytań o to, dlaczego - zwłaszcza w trudnych dla prawicowej opozycji momentach - głowa państwa podejmowała takie a nie inne decyzje.

Były prezydent RP Andrzej Duda odniósł się do XX Zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Sulejowie i podziękował jego uczestnikom za „szczerą i otwartą dyskusję”.

Dziś dobiega końca XX Zjazd Klubów Gazety Polskiej w Sulejowie. Dziękuję Tomaszowi Sakiewiczowi i Kluby Gazety Polskiej za zaproszenie. Pierwszy raz byłem Waszym gościem na zjeździe w 2011 roku i znakomicie pamiętam tamtą atmosferę

— wskazywał.

Tym razem debata też była żarliwa. Dziękuję Wam za szczerą i otwartą dyskusję, przesyconą duchem troski o dobro naszej Ojczyzny. Nawet najostrzejszy spór w tym gronie to zawsze konstruktywna rozmowa z ludźmi oddanymi sprawom Rzeczypospolitej. A wciąż mamy jeszcze wiele do zrobienia!

— napisał Andrzej Duda.

maz/wPolityce.pl/PAP

